Doble feminicidio: abuela y nieta son asesinadas en Pantepec, Puebla

Puebla
Doble feminicidio: abuela y nieta son asesinadas en Pantepec, PueblaDe acuerdo con los reportes policÃacos, ambas presentaban heridas producidas con arma punzocortante, que se presumÃa podrÃa tratarse de un machete.
PUEBLA, Pue., (apro) .- Juana Francisca, de 58 aÃ±os y su nieta Evelyn, de 13 aÃ±os, fueron asesinadas presuntamente a machetazos en la localidad de Mecapalapa, en el municipio de Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla.
La maÃ±ana de este viernes, los cuerpos de abuela y nieta fueron localizados sin vida en las cercanÃas de la clÃnica de salud de esa comunidad, sin que hasta esta tarde se haya emitido un informe sobre las posibles causas y los presuntos responsables de este doble feminicidio.
De acuerdo con los reportes policÃacos, ambas presentaban heridas producidas con arma punzocortante, que se presumÃa podrÃa tratarse de un machete.
Cabe seÃ±alar que en este municipio se celebran en estos dÃas el Carnaval y, tras este hecho, pobladores han demandado que se suspenda el festejo, que deberÃa concluir hasta el dÃa 22 de febrero, debido al alto consumo de bebidas alcohÃ³licas que se registra entre sus participantes.