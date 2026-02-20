Doble feminicidio: abuela y nieta son asesinadas en Pantepec, Puebla

Una patrulla resguarda la escena de un crimen (imagen ilustrativa). Foto: Omar MartÃ­nez / Cuartoscuro

PUEBLA, Pue., (apro) .- Juana Francisca, de 58 aÃ±os y su nieta Evelyn, de 13 aÃ±os, fueron asesinadas presuntamente a machetazos en la localidad de Mecapalapa, en el municipio de Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla.

La maÃ±ana de este viernes, los cuerpos de abuela y nieta fueron localizados sin vida en las cercanÃ­as de la clÃ­nica de salud de esa comunidad, sin que hasta esta tarde se haya emitido un informe sobre las posibles causas y los presuntos responsables de este doble feminicidio.

De acuerdo con los reportes policÃ­acos, ambas presentaban heridas producidas con arma punzocortante, que se presumÃ­a podrÃ­a tratarse de un machete.

Cabe seÃ±alar que en este municipio se celebran en estos dÃ­as el Carnaval y, tras este hecho, pobladores han demandado que se suspenda el festejo, que deberÃ­a concluir hasta el dÃ­a 22 de febrero, debido al alto consumo de bebidas alcohÃ³licas que se registra entre sus participantes.