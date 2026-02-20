Exigen justicia por jÃ³venes asesinados frente a un antro de Puebla (Video)

La protesta en la zona comercial de AngelÃ³polis. Foto: Gabriela HernÃ¡ndez

PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares y amigos de Gisele, JoaquÃ­n y Esteban, asesinados la madrugada del 14 de febrero, se manifestaron la noche de este viernes frente al antro Sala de Despecho en demanda de que las autoridades garanticen seguridad para los ciudadanos y que no se criminalice a las vÃ­ctimas de la violencia.

Mientras en esta zona comercial de AngelÃ³polis, justo en frente de la Rueda la Estrella de Puebla, los negocios operan de manera cotidiana, unas 100 personas se vistieron de blanco y colocaron veladoras para reclamar justicia ante el asesinato de los tres jÃ³venes.

En el acto simbÃ³lico se escuchÃ³ una canciÃ³n dedicada a las tres vÃ­ctimas y en reclamo de paz y seguridad para los habitantes de Puebla.

En los letreros, ademÃ¡s de fotografÃ­as de Gisele, JoaquÃ­n y Esteban, se podÃ­a leer: "SeÃ±or gobernador nuestra seguridad es su responsabilidad", "No se culpa a las vÃ­ctimas, la verdad no se manipula", "Vivir en paz no deberÃ­a ser un lujo".