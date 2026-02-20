Puebla
Exigen justicia por jÃ³venes asesinados frente a un antro de Puebla (Video)Familiares y amigos de Gisele, JoaquÃn y Esteban, colocaron veladoras y carteles con consignas frente al antro Sala de Despecho, donde fueron asesinados el 14 de febrero.
PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares y amigos de Gisele, JoaquÃn y Esteban, asesinados la madrugada del 14 de febrero, se manifestaron la noche de este viernes frente al antro Sala de Despecho en demanda de que las autoridades garanticen seguridad para los ciudadanos y que no se criminalice a las vÃctimas de la violencia.
Mientras en esta zona comercial de AngelÃ³polis, justo en frente de la Rueda la Estrella de Puebla, los negocios operan de manera cotidiana, unas 100 personas se vistieron de blanco y colocaron veladoras para reclamar justicia ante el asesinato de los tres jÃ³venes.
En el acto simbÃ³lico se escuchÃ³ una canciÃ³n dedicada a las tres vÃctimas y en reclamo de paz y seguridad para los habitantes de Puebla.
En los letreros, ademÃ¡s de fotografÃas de Gisele, JoaquÃn y Esteban, se podÃa leer: "SeÃ±or gobernador nuestra seguridad es su responsabilidad", "No se culpa a las vÃctimas, la verdad no se manipula", "Vivir en paz no deberÃa ser un lujo".