Extraditan de España a sacerdote acusado de abuso sexual infantil en Jalisco

GUALAJARA, Jal. (apro).— Un sacerdote señalado en al menos tres denuncias por abuso sexual infantil fue extraditado desde España a México y trasladado a Jalisco para que enfrente cargos por abuso sexual infantil agravado y corrupción de menores, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Se trata de Ramón “N”, misionero originario de Zaragoza y nacido en 1967, quien fue detenido el 28 de marzo de 2025 en esa ciudad tras la emisión de una ficha roja de la Interpol. Durante el proceso permaneció en libertad provisional. Su extradición fue aprobada el 27 de octubre de 2025 por la Audiencia Nacional, que determinó procedente su entrega a México.

El imputado fue trasladado desde Madrid a la Ciudad de México y entregado a personal del Área de Extradiciones, Deportaciones y Asistencia Jurídica Internacional. Este 20 de febrero quedó a disposición del juzgado que lo requiere en Jalisco.

De acuerdo con las denuncias presentadas en 2022, el sacerdote presuntamente aprovechó su investidura para agredir sexualmente a al menos cuatro niñas al interior de una casa hogar ubicada en la comunidad de La Laja, en el municipio de Zapotlanejo. Tres de las víctimas —de 10, 12 y 13 años— denunciaron tocamientos en distintas partes del cuerpo durante confesiones o conversaciones con el religioso.

Los hechos ocurrieron entre abril y mayo de 2022. Según las carpetas de investigación, el señalado incluso amenazó a una de las menores para que guardara silencio. Las órdenes de aprehensión fueron giradas en 2023 y 2024 por jueces de control de Jalisco.

En su resolución, el tribunal español desestimó los argumentos de la defensa y avaló la extradición bajo el principio de doble incriminación, al establecer que los delitos también están tipificados en España y que no han prescrito en ninguna de las dos jurisdicciones. Además, rechazó que existiera riesgo acreditado de tratos inhumanos en cárceles mexicanas que impidiera la entrega.

Tras la integración de las investigaciones y la solicitud de captura, el sacerdote salió del país y fue localizado en España. Con su traslado, la Fiscalía estatal sostuvo que continuará con el proceso penal para esclarecer los hechos y evitar impunidad.