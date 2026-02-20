Fallece víctima adolescente de un ataque armado contra establecimiento de Culiacán, ocurrido en 2024

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Después de más de un año hospitalizada falleció la adolescente Sol Natalia, de 15 años. La menor sufrió heridas por quemaduras el 3 de diciembre de 2024 producto de un ataque armado a un establecimiento tipo dispensario que también operaba como boutique.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Sol Natalia fue trasladada días después del ataque al Hospital Shriners en Galveston, Texas, especializado en niños quemados.

Para finales de 2025, tras un año de cirugías y tratamiento intensivo, la menor regresó a Sinaloa para continuar su rehabilitación de forma local, mostrando una mejoría notable dentro de su estado crítico, sin embargo, esta mañana se reportó su fallecimiento.

En el atentado, ocurrido en la colonia Lázaro Cárdenas, falleció un menor de 17 años, identificado como Jesús, mientras que Sol Natalia sobrevivió, pero quedó con severas heridas por quemaduras.

El ataque ocurrió en los primeros meses de la guerra entre Chapitos y Mayos y en el inicio de atentados a inmuebles, los cuales la autoridad clasifica como “vandalizados”.

Al corte de este año se han dado al menos 20 atentados de este tipo, entre ataques a balazos e incendios, y durante el año pasado se reportaron más de 160 eventos de este tipo.

Respecto a muertes violentas de menores de edad, según la Fiscalía General del Estado (FGE) siete menores de edad han sido víctimas de homicidio doloso, esto con corte al 17 de febrero, sin embargo, tras esa fecha se han reportado al menos tres casos más, todos en la capital, sin contar el de Sol Natalia.