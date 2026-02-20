Fiscalía de Jalisco descarta hallazgo de cuerpo en caso Jorge Luis Preciado Jr.

GUADALAJARA, JAL. (apro).- La Fiscalía de Jalisco rechazó las versiones sobre el hallazgo del cuerpo de Jorge Luis Preciado Jr., hijo del exsenador panista colimense y excandidato a gobernador, Jorge Luis Preciado Rodríguez, secuestrado en Minatitlán, Colima, durante la primera semana de febrero de 2026.

En entrevista, se le preguntó al responsable de la Fiscalía del Estado sobre el posible hallazgo de un cuerpo calcinado que podría tratarse de un hijo de Preciado Rodríguez. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer que el jueves localizaron un vehículo calcinado en el municipio de Tolimán, Jalisco, pero subrayó que no encontraron ningún cuerpo.

El fiscal sostuvo que encontraron un vehículo, pero no un cuerpo.

“No se encontró a ninguna persona. No tenemos información de que se trate de algún hijo de algún candidato de Colima. Digo, no lo puedo negar, pero hasta ahorita no tenemos esa información oficial. No, no se encontró; nada más se encontró el vehículo calcinado”, declaró.

Ante esta situación, la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado en el que señaló que la investigación por la desaparición de Jorge Luis Preciado Jr. es competencia de la Fiscalía de Colima, por ser el sitio donde ocurrió el delito.

“Según han confirmado las autoridades de Colima a las de Jalisco, la desaparición de la víctima ocurrió en aquella entidad, donde de inmediato se inició una carpeta de investigación y la búsqueda inmediata del hombre, quien hasta el momento no ha sido localizado”, puntualizó la Fiscalía de Jalisco.

La dependencia estatal recordó que el vehículo calcinado localizado hace unos días en los límites entre Jalisco y Colima “estaba vacío”.

La Fiscalía del Estado de Jalisco dijo que está dispuesta a colaborar con su homóloga de Colima y con las distintas entidades del país para esclarecer los hechos e investigar los delitos, y subrayó que el apoyo interinstitucional es clave para procurar justicia. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía de Colima no ha solicitado colaboración para alguna investigación relacionada con el tema. En tanto, nadie ha reclamado el vehículo calcinado.

Jorge Luis Preciado fue senador de la República por el PAN (2012-2018). Fue candidato a la gubernatura de Colima en una elección históricamente cerrada y anulada en 2015. En 2023 renunció al PAN tras décadas de militancia y denunció irregularidades en el proceso interno del Frente Amplio por México.

Este caso subraya la crisis de inseguridad que atraviesa la zona occidente del país. Colima se mantiene como uno de los estados con las tasas de homicidio doloso más altas del país por cada 100 mil habitantes.

El trayecto entre Colima y Jalisco es considerado una zona de alto riesgo debido a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y facciones locales.