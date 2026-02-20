Hallan a tres jÃ³venes ejecutados en Guanajuato, mientras autoridades presumen descenso en homicidios

APASEO EL ALTO, Gto., (apro) .- Maniatados y con disparos por arma de fuego fue como vecinos de la comunidad El Sabino, de este municipio, encontraron los cuerpos sin vida de tres hombres jÃ³venes entre 15 y 20 aÃ±os.

Personas que transitaban por el camino de terracerÃ­a de la comunidad que conduce a JerÃ©cuaro, dieron aviso a las autoridades de los cuerpos que encontraron en la zona. Las vÃ­ctimas no han sido identificadas.

El reporte movilizÃ³ a las corporaciones de seguridad alrededor de la 13:00, apenas unas horas despuÃ©s de que el gabinete de seguridad del Gobierno Federal y autoridades estatales presumieron resultados en Guanajuato, como la disminuciÃ³n del 65% en homicidios dolosos.

Mientras en la conferencia de prensa maÃ±anera, que ofreciÃ³ la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde la XII zona militar de Irapuato, se hablÃ³ disminuciÃ³n en delitos de alto impacto, detenciones y decomisos, en varias regiones del estado se registraron hechos violentos.

AdemÃ¡s de los tres hombres encontrados sin vida, en El Sabino, durante la jornada de este viernes, un hombre fue asesinado en Irapuato, en la colonia Playa Azul, alrededor de las 13:00 horas.

A unos seis kilÃ³metros de donde se reunieron las autoridades federales y estatales para hablar de resultados en seguridad para Guanajuato, hombres armados a bordo de una motocicleta se detuvieron frente a la vÃ­ctima y le dispararon en repetidas ocasiones, cuando llegaron los cuerpos de emergencias confirmaron que ya habÃ­a fallecido.

Unos minutos despuÃ©s, alrededor de las 14:00 horas de la tarde, se reportÃ³ otra agresiÃ³n en Irapuato, ahora en la colonia Presidentes. Una vez mÃ¡s, motociclistas se acercaron a un grupo de personas que se encontraban en la calle y comenzaron a disparar, el resultado es de al menos dos hombres heridos.

TambiÃ©n, la tarde de este viernes, ya sin la presencia de las autoridades federales en Guanajuato, se reportÃ³ la agresiÃ³n a elementos de las Fuerzas de Seguridad PÃºblica del Estado en el municipio de Juventino Rosas.

De acuerdo con informaciÃ³n difundida por la SecretarÃ­a de Seguridad y Paz del Gobierno de Guanajuato, los policÃ­as estatales se encontraban asegurando un centro de almacenamiento ilegal de hidrocarburo, cuando hombres armados comenzaron a disparar.

El aseguramiento, de alrededor de 35 mil litros de hidrocarburo al interior de una cisterna, se realizaba sobre la carretera San Antonio de los Morales-San JosÃ© de Guanajuato, en Juventino Rosas.

Como resultado de la agresiÃ³n hay un elemento de las Fuerzas de Seguridad PÃºblica del Estado lesionado y que recibe atenciÃ³n mÃ©dica. "De momento se reporta estable", dijo la SecretarÃ­a de Seguridad y Paz de Guanajuato.