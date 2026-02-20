Localizan en fosa clandestina el cuerpo de empresario desaparecido en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- El empresario Jorge Luis Colmenares Alejandro, reportado como desaparecido desde el 26 de enero de 2026, fue identificado entre los restos humanos localizados en fosas clandestinas descubiertas en el municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz.

El hallazgo forma parte de las diligencias realizadas en un predio de la zona conocida como El Cocuital, donde autoridades mantienen trabajos de búsqueda e identificación.

A través de redes sociales, su pareja, Karla Moreno, confirmó que el cuerpo fue entregado a la familia y que ya recibió sepultura. “Me siento en la necesidad de dar gracias a todos los que me ayudaron a difundir. Mi lucha terminó, terminó con los sueños destrozados, rotos, vacíos y sin anhelos; logré encontrarlo y mi alma está tranquila por saber dónde está. El miedo ante todo esto no pudo más que yo; alzar la voz era mi única opción para ser escuchada. Estoy enojada con la vida por tan difícil situación. ¿Por qué las personas buenas también pasan por algo malo, algo que no merecían?”.

La fosa fue localizada hace unas semanas. Colectivos de búsqueda han señalado el hallazgo de al menos 17 cuerpos en el lugar.

Sobre el caso, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, confirmó que ya existen personas identificadas entre los restos localizados en la fosa clandestina en Jáltipan, aunque evitó precisar el número total de víctimas.

Indicó que personal especializado continúa trabajando en el sitio y que la información se turna directamente a la Fiscalía General del Estado para la integración de las carpetas de investigación. Añadió que se mantiene la inspección perimetral para descartar la existencia de más restos humanos.

Colectivos de familiares de personas desaparecidas de la región de Coatzacoalcos también han informado que entre los identificados se encuentran Dimas Martínez, taxista de Minatitlán, y Daniel Valerio Romero Silvano, quien fue privado de la libertad en Chinameca.

Hasta el momento, la Fiscalía del estado no ha emitido comunicación oficial sobre el tema.