Pacientes con cáncer denuncian que el IMSS de Puebla suspendió tratamiento de radioterapias

PUEBLA, Pue., (apro).- Pacientes con cáncer denunciaron que en el hospital IMSS-San José de esta ciudad les han estado suspendiendo radioterapias a causa de negligencias cometidas por los directivos en el mantenimiento, así como por el mal funcionamiento del equipo para ese tratamiento.

Con el apoyo de las organizaciones civiles Colectivo Hermanos Serdán y Opción Ciudadana, los derechohabientes informaron que interpusieron amparos para obligar a las autoridades del IMSS a realizar el trabajo de mantenimiento de los equipos de forma constante y eficiente a fin de garantizar que ellos puedan recibir el tratamiento en forma oportuna.

“La lucha contra el cáncer no admite excusas ni dilaciones, los pretextos, negligencia y apatía de las autoridades médicas del hospital no contribuyen en la mejoría de los pacientes afectados, al contrario, arriesgan su vida y salud”, advirtieron las organizaciones.

Una de las afectadas explicó que aproximadamente 20 personas, que se encuentra con distintos tipos de cáncer, han interrumpido sus tratamientos debido al mal funcionamiento del equipo y a que los directivos, a pesar de esto, han omitido subrogar el servicio.

Primero, fue el 3 de febrero de este año, indicó, que les notificaron que se suspendían las radioterapias por fallas en el equipo, pero en esa ocasión se reanudó el 5 de febrero. No obstante, desde el 10 de febrero nuevamente se paralizó el servicio por las mismas causas, sin que hasta la fecha se haya resuelto.

Dijo que luego de que el jueves anunciaron que realizarían esta rueda de prensa para denunciar estas negligencias por parte del IMSS; personal del hospital los buscó por la noche para notificarles que hoy ya podrían acudir practicarse las radioterapias, pero que desde las siete de la mañana había pacientes en la sala de espera y transcurridas más de cuatro horas aún no eran atendidos.

Arturo Mendoza y Ernesto García, integrantes del Colectivo Hermanos Serdán y Opción Ciudadana, respectivamente, dijeron que esto es una “pequeña muestra” de los “errores graves” que existen actualmente en el sistema de salud, por lo que exhortaron a otros afectados a acudir ante estas organizaciones para presentar denuncias contra estas violaciones a sus derechos humanos.