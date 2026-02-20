Secuestran y asesinan a hijo de Jorge Luis Preciado, exsenador del PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hijo del exsenador y excandidato a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado, fue secuestrado y asesinado, reportaron medios de comunicación este viernes.

De acuerdo con el diario Reforma, el hijo de Preciado Rodríguez fue secuestrado la primera semana de febrero en Minatitlán, Colima.

Luego, según legisladores del PAN consultados por el diario, su cuerpo fue localizado el 14 de febrero en una camioneta en San Pedro Toxín, en el municipio de Tolimán, Jalisco.

Un día después, el 15 de febrero, el exlegislador publicó un mensaje en su cuenta en la red social Facebook en el agradece a su esposa, Isis, por apoyarlo en “uno de los días más tristes de mi vida”.

De acuerdo con la misma fuente, el fiscal de Jalisco, Salvador González, confirmó el hallazgo del vehículo calcinado, sin embargo, aseguró que no se encontró ningún cuerpo.

Jorge Luis Preciado fue diputado local en Colima de 2000 a 2009, dos veces diputado federal y dos ocasiones senador de la República.

En un momento más información.