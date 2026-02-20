Sheinbaum admite rezagos en la identificación de cuerpos hallados en fosas clandestinas

IRAPUATO, Gto., (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció rezagos en materia de identificación forense y entrega de personas localizadas sin vida e inhumadas en fosas o panteones, y dijo que es una labor en la que deben avanzar fiscalías y tribunales de justicia para llegar a la identificación de todas las personas sin vida que permanecen sin ser reconocidas.

“El país tiene necesariamente que avanzar en ello no solamente por la situación de violencia que ha vivido, sino porque algo que es indispensable que se realice, y eso está en las nuevas leyes, porque es una obligación hacerlo, y es la obligación que tenemos que hacer durante este año y los años que vienen”, dijo Sheinbaum.

“En estos casos hay una parte que le corresponde a los estados, en la búsqueda y lamentablemente cuando se encuentra un sitio donde hay personas que no están identificadas, los primeros que entran es la Fiscalía estatal y las comisiones de búsquedas de los estados”, recordó la presidenta.

Afirmó que con la nueva ley se busca fortalecer la identificación forense a través de identificaciones genéticas y del fortalecimiento de los registros de personas no identificadas.

Mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que pronto presentará avances en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, de acuerdo con las reformas legales recientemente aprobadas.

Esto incluirá también los nuevos métodos en la investigación, para lo cual aseguró que está trabajando junto con la fiscal Ernestina Godoy y la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Guzmán.

Durante la conferencia presidencial efectuada en Irapuato, la gobernadora Libia García informó que está en proceso de escrituración un predio en el cual fue localizada por colectivos de búsqueda en Salvatierra una fosa masiva a fines de 2020, del cual se hizo una recuperación forense de al menos 80 víctimas.

Este sitio será convertido en un memorial para las personas desaparecidas y localizadas en el lugar, una demanda que plantearon diversos colectivos desde que se hicieron estos hallazgos.

En el lugar fue encontrada la profesora Guadalupe Barajas Piña, desaparecida en febrero de ese mismo 2020, y cuyo hermano Javier Barajas se convirtió en buscador y posteriormente también fue asesinado.

Los padres de ambos tuvieron que desplazarse del estado y obtener protección por diversas amenazas, pero no han dejado de insistir en los procesos judiciales para castigar a los responsables de la desaparición y posterior asesinato de Lupita, así como del crimen de Javier. Los autores de ambos crímenes están relacionados.

El caso de la profesora Lupita será atraído por la Suprema Corte, según resolvió un Tribunal Colegiado en Materia Penal en días pasados, debido a diversas fallas procesales y de protección a testigos que originó que los imputados fueran absueltos por un juzgado del estado y, aunque esta sentencia fue revertida, uno de ellos continúa prófugo.

Al respecto, la gobernadora Libia García dijo tener un compromiso con los colectivos de familias que buscan a sus personas desaparecidas y que ella personalmente encabeza reuniones de trabajo para revisar los avances en la localización e identificación de personas.

“Justamente ayer sostuvimos una reunión con los colectivos de búsqueda, estas reuniones las hacemos directamente conmigo”, dijo la gobernadora.

Mientras que la presidenta recordó que es una obligación en todo el país actualizar los registros forenses.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que “tenemos muchos avances porque se han consolidado diferentes acciones que se van a hacer, como la alerta nacional de búsqueda, como las carpetas de investigación que ahora se tienen... lo hemos estado haciendo con los colectivos en general de todos los estados que se han acercado a nosotros”.