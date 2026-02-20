Vinculan a proceso a “El Payaso”; abusó y dejó en estado vegetativo a una menor de 16 años

OAXACA, Oax. (apro).- Juan Carlos alias “El Payaso”, quien secuestró, abusó sexualmente y lesionó gravemente a una estudiante de 16 años, misma que se encuentra en estado vegetativo, fue detenido en el Estado de México y se le reclasificó el delito como feminicidio agravado, informó la Fiscalía General de Oaxaca.

De acuerdo con la causa penal, la víctima, cuyos datos están reservados por ley, fue localizada el 29 de septiembre de 2025 con heridas de gravedad en un terreno baldío cercano a la agencia de La Lobera, en la Villa de Zaachila.

Las investigaciones ministeriales establecen que la víctima fue vista por última vez abordando un taxi conducido por “El Payaso”, vehículo en el que fue trasladada al sitio donde sufrió agresiones físicas y sexuales con un objeto punzocortante, tras lo cual el responsable huyó.

Derivado de las lesiones, la víctima fue diagnosticada médicamente con lesión cerebral severa e irreversible, condición que la mantiene en estado vegetativo permanente.

Inicialmente a Juan Carlos G. O. se le inició un proceso por el delito de tentativa de feminicidio, sin embargo, debido a que la víctima entró en estado vegetativo se logró la reclasificación del delito como feminicidio agravado.

“El Payaso” fue localizado en Ixtapaluca, donde, en coordinación con la Fiscalía del Estado de México, cumplimentaron el mandato judicial.

En audiencia, el juez dictó auto de vinculación a proceso contra J.C.G.O., alias “El Payaso”, y avaló la reclasificación del delito a feminicidio agravado.

La determinación se sustentó en que, aunque no existe certificado de defunción, los dictámenes médicos acreditan un daño neurológico irreversible que la imposibilitan de continuar con su proyecto de vida en condiciones normales, lo que permite configurar la actualización del tipo penal.