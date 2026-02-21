Adolescentes sufren intoxicación en fiesta; FGEO investiga narcomenudeo y corrupción de menores

Fiscalía de Oaxaca asegura inmueble donde se llevó a cabo una fiesta en la que menores de edad resultaron intoxicados. Foto: Fiscalía General del Estado de Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- El “Perreo Valentine’s Party” terminó con varios menores de edad con síntomas de intoxicación, razón por la que la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) inició las carpetas de investigación por narcomenudeo, delitos contra la salud y corrupción de menores.

El pasado viernes 20 de febrero se realizó, en el Salón Astorga, en el boulevard Benito Juárez de Tuxtepec, un evento denominado perreo “Valentine’s Party” donde varios menores de edad presentaron afectaciones en la salud y salieron tambaleando en las escaleras del inmueble.

Luego que circularon videos en las diferentes redes sociales y plataformas digitales, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, manifestó que la Fiscalía de Oaxaca inició de oficio una carpeta de investigación por corrupción de menores y delitos contra la salud, luego de los video publicados en redes sociales en los que se observa a varios menores de edad con síntomas de intoxicación.

La FGEO, en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad -que desplegó elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal-, aseguró el inmueble que ocupa un establecimiento comercial denominado “Astorga” y se realizan labores de localización de los organizadores de este evento ocurrido en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapam.

El fiscal resaltó que “las investigaciones se enfocan en identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables, mientras que personal de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca lleva a cabo visitas a hospitales de la demarcación para brindar atención a las víctimas y facilitar la presentación de denuncias formales”.

Denuncias públicas señalan que presumiblemente en ese evento facilitaron el consumo de diferentes sustancias ilícitas a los asistentes, entre quienes había menores de edad.

En tanto, el agente del Ministerio Público trabaja de manera coordinada en las labores de localización con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), luego de establecer la identidad de los responsables de este evento denominado “Valentine’s Party”.