AHMSA tendrá que reabrir: afirma Sheinbaum que corrupción provocó su quiebra

MONCLOVA, Coah (apro).- AHMSA tendrá que seguir operando, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de trabajo por la ciudad de Monclova, sede de la siderúrgica que cayó en quiebra y que la mandataria afirmó que desde que se privatizó se suscitaron diversos actos de corrupción.

En la llamada capital del acero, la presidenta atendió a los extrabajadores de AHMSA que demandan que, con la venta de los activos, se les paguen sus salarios que se adeudan desde hace casi tres años.

“AHMSA era una empresa productiva que daba mucho al país, pero esta visión de privatizar con mucha corrupción llevó a la quiebra a varias empresas. En el caso de AHMSA en realidad quebraron la empresa”, dijo en su mensaje durante la actividad en la que entregó 60 casas del programa Vivienda del Bienestar y en el cual fue acompañada del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Sheinbaum Pardo insistió en los actos de corrupción que incurrió el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo y que dejó no sólo sin empleo a los obreros de la siderúrgica, sino muy lastimada la economía de la región centro y carbonífera de Coahuila cuyos empleos dependían directamente de la actividad acerera.

“Fíjense que en esa privatización hubo no solamente corrupción, sino también que en algunos casos echaron adelante empresas y en otros las quebraron por la corrupción, la verdad. Por ejemplo, Fertimex, Fertilizantes de México que daba todos los fertilizantes del país; la privatizaron y en unos años la cerraron. Ahora, con el expresidente (Andrés) López Obrador y nosotros le damos continuidad; estamos recuperando Fertinal y estamos produciendo fertilizantes para el campo mexicano que se distribuye de manera gratuita a los pequeños productores. En el caso de AHMSA, en realidad quebraron la empresa y fue Ancira que anda allá en Estados Unidos”, agregó.

La presidenta reiteró que en el proceso de subasta que se lleva a cabo, se ha pedido que quien resulte ganador asegure que la siderúrgica vuelva a operar y se otorgue empleo para la población de Monclova y los municipios aledaños, pero principalmente que se asegure que con la venta de los activos se paguen las indemnizaciones laborales a los más de ocho mil trabajadores.