Arrestan a sujeto que caminaba con bazuca por calles de Tijuana

Arrestan a hombre que caminaba con un lanzacohetes en calles de Tijuana. Foto: Especial

ENSENADA, B. C., (apro) .- Un sujeto que caminaba por la calle portando una bazuca color verde, de uso exclusivo del Ejército, fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la versión oficial, un ciudadano se acercó a una unidad de policía municipal para alertar que, durante las primeras horas del jueves 19 de febrero, un hombre transitaba por la vía pública cargando dicho artefacto.

Por lo anterior, los policías realizaron un recorrido hasta localizar al sujeto, del que después se supo contaba con una orden de aprehensión activa por el delito de homicidio.

Los agentes refirieron que el arma era tipo lanzacohetes, por lo que le gritaron que arrojara al suelo el arma; el hombre obedeció y fue asegurado.

Lanzacohetes en posesión de un civil en Tijuana, Baja California. Foto: Especial.

El sujeto fue identificado como Miguel Ángel “N”, de 48 años; tras confirmar que sí se trataba de un arma larga, se pidió el apoyo a la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para la investigación correspondiente.

Las autoridades agregaron que Miguel, alias “El Tío Mike”, es señalado como presunto generador de violencia en las colonias Camino Verde, Sánchez Taboada Produtsa y Reacomodo, lo que resalta la relevancia de su aseguramiento.