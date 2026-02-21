Asesinan a balazos a una mujer frente a sus hijos en Tuxtla Chico, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Xóchitl, una mujer de 43 años, fue asesinada a balazos en su domicilio en el municipio de Tuxtla Chico, en la región del Soconusco, presuntamente por su esposo y en presencia de sus hijos.

“Advertimos un foco rojo en la región del Soconusco, particularmente en el municipio de Tuxtla Chico, donde este no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante reiteración de feminicidios”, señaló la Colectiva Feminista 50 más 1 en un pronunciamiento público.

Al informar sobre el feminicidio a través de su Comisión por una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, la organización detalló que, de acuerdo con la información disponible, los hechos ocurrieron la noche del jueves 19 de febrero, cuando Xóchitl se encontraba en su hogar en compañía de sus hijos.

En ese momento arribó su esposo, con quien sostuvo una discusión que culminó en un acto de extrema violencia, al dispararle en dos ocasiones.

La víctima fue trasladada a un hospital de la ciudad de Tapachula, donde lamentablemente falleció durante la madrugada de este viernes consecuencia de las heridas.

La colectiva feminista destacó que la violencia feminicida en Chiapas continúa en aumento. Durante los meses de enero y febrero de 2025 se registró una víctima por mes, mientras que en lo que va del año 2026 se han contabilizado seis feminicidios. “Estas cifras reflejan una realidad alarmante que no puede ni debe seguir siendo ignorada”.

Asimismo, insistió en que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres debe ser revisada de manera urgente, ya que resulta evidente que no está funcionando ni garantizando la protección efectiva de la vida de las mujeres.

La organización demandó a la Fiscalía General del Estado de Chiapas y a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de género, así como la aplicación de todo el peso de la ley al responsable de este crimen, garantizando justicia para Xóchitl y su familia.

Asimismo, hizo un llamado urgente a los tres niveles de gobierno para reforzar las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; fortalecer los mecanismos de protección y garantizar el acceso efectivo a la justicia, para que ninguna mujer más sea víctima de la violencia machista.

Finalmente, la colectiva expresó su profunda solidaridad con los hijos, la familia, amistades y seres queridos de Xóchitl.