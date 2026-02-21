Comando armado roba y “mocha” orejas a cuatro personas en Mexicali

ENSENADA, B. C., (apro) .- Un comando armado irrumpió en un domicilio para robar, golpear e incluso mutilar las orejas a cuatro personas que estaban en el interior, en hechos registrados en el municipio de Mexicali, Baja California.

El ataque fue registrado poco después del inicio de madrugada del jueves 19 de febrero, en el fraccionamiento Villa Florida, en dicha ciudad fronteriza.

Conforme a la prensa local, el grupo agresor estaba conformado por ocho hombres, quienes obligaron a las víctimas a tirarse al piso. Posteriormente les quitaron el dinero y celulares, para luego proceder a cortarles con arma blanca -al parecer de diferentes maneras- una oreja a cada uno.

Tras esto, el comando se retiró de lugar y los lesionados al parecer llamaron a la Cruz Roja, cuyos paramédicos los trasladaron al Hospital General de la localidad; otra versión indica que presuntamente se movilizaron por sus propios medios.

Según información policial que trascendió a la prensa, las víctimas son Andrés, de 42 años, quien presentó una herida en la oreja derecha; José, de 41 años, herido de la oreja izquierda; Enrique, de 35 años, a quien al parecer le cortaron la oreja derecha en su totalidad; y Víctor, de 36 años, de quien no fue detallado el grado de lesiones.

A pesar de esto, las víctimas no brindaron más detalles sobre estos hechos.

Conforme a datos obtenidos por el periodista Eduardo Villa, de Semanario Zeta, los delincuentes al parecer dijeron a los hombres: “Ah, pero querían vender a granel”.

De acuerdo con el argot dentro del crimen organizado, esto haría referencia a una posible venta sin el aval del grupo criminal de la zona.