Tabasco

Decapitan a adolescente de entre 12 y 15 años en Tabasco

El cuerpo fue encontrado junto a una cartulina presuntamente firmada por el CJNG.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
sábado, 21 de febrero de 2026 · 13:08

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un adolescente fue hallado decapitado la madrugada de este sábado a la orilla de la carretera que conduce a la ranchería Río Viejo, en el municipio de Centro.  

Junto a los restos fue dejada una cartulina con amenazas y en la que un grupo delictivo se atribuye el hecho. 

Vecinos reportaron a la policía la presencia de bolsas negras abandonadas, de las que sobresalía la cabeza de la víctima. 

En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron el hallazgo del cuerpo de un adolescente, cuya edad se estima entre 12 y 15 años. 

Personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco realizó el levantamiento de los restos e inició la carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar al menor. 

Junto al cuerpo fue localizada una cartulina con mensajes de amenaza firmados presuntamente por el CJNG, cuya autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades. 

Más de
Tabasco adolescente CJNG decapitado

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias