Decapitan a adolescente de entre 12 y 15 años en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Un adolescente fue hallado decapitado la madrugada de este sábado a la orilla de la carretera que conduce a la ranchería Río Viejo, en el municipio de Centro.

Junto a los restos fue dejada una cartulina con amenazas y en la que un grupo delictivo se atribuye el hecho.

Vecinos reportaron a la policía la presencia de bolsas negras abandonadas, de las que sobresalía la cabeza de la víctima.

En el lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron el hallazgo del cuerpo de un adolescente, cuya edad se estima entre 12 y 15 años.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco realizó el levantamiento de los restos e inició la carpeta de investigación para esclarecer el crimen e identificar al menor.

Junto al cuerpo fue localizada una cartulina con mensajes de amenaza firmados presuntamente por el CJNG, cuya autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades.