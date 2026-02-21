Detienen a “La Leona”, presunta reclutadora del CJNG y pareja del responsable del Rancho Izaguirre

Arrestan a Alma Rosa “La Leona”, señalada como reclutadora del CJNG y pareja del encargado del Rancho Izaguirre.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades federales detuvieron el 21 de febrero de 2026 a Alma Rosa "N", alias “La Leona”, señalada como presunta reclutadora del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y pareja sentimental de José Gregorio "N", identificado como encargado del Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad federal, la captura ocurrió durante un cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Tala, Jalisco. En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

Las autoridades informaron que la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público federal, que definirá los delitos que se le imputarán y solicitará audiencia inicial ante un juez de control.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Operativo en Tala permitió ubicar a presunta reclutadora del CJNG

El Gabinete de Seguridad indicó que la detención derivó de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar a la mujer en la colonia San Javier, en Tala. Las fuerzas federales ejecutaron una orden de cateo autorizada por un juez.

Durante la diligencia, los agentes aseguraron el inmueble y realizaron inspecciones como parte de la integración de la carpeta de investigación. Las autoridades no reportaron personas lesionadas ni enfrentamientos durante la acción.

La SSPC que la detenida estaría relacionada con actividades de reclutamiento de personas para el CJNG en la región de Valles, en Jalisco. Según los reportes oficiales, la investigación incluyó seguimiento de comunicaciones y análisis de información operativa.

Vínculo con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán

La captura de “La Leona” se relaciona con las indagatorias abiertas en torno al Rancho Izaguirre, inmueble localizado en Teuchitlán que ha sido objeto de investigaciones federales y estatales desde 2025.

El rancho cobró notoriedad pública en marzo de 2025, cuando colectivos de búsqueda informaron sobre el hallazgo de prendas de vestir, calzado y objetos personales en el predio. Tras esos reportes, autoridades estatales y federales realizaron inspecciones periciales en el lugar.

La FGR informó en ese momento que abrió líneas de investigación para determinar la posible utilización del inmueble como punto de concentración y adiestramiento de personas reclutadas por un grupo delictivo.

De acuerdo con la información oficial, José Gregorio Lastra Hermida fue detenido en marzo de 2025 en la Ciudad de México. Las autoridades lo identificaron como encargado del rancho y presunto operador de reclutamiento. Desde entonces, la FGR mantiene abierta una carpeta para esclarecer la función que cumplía el predio dentro de la estructura delictiva.

Antecedentes de investigación federal en 2025 y 2026

Tras la detención de Lastra Hermida en 2025, la FGR continuó con diligencias periciales y entrevistas para establecer la cadena de responsabilidades. En conferencias realizadas durante ese año, autoridades federales señalaron que analizaban la posible existencia de una red dedicada a captar personas mediante ofertas laborales engañosas.

El caso permaneció bajo investigación durante el segundo semestre de 2025. De acuerdo con informes oficiales, la línea de indagación incluyó el análisis de vínculos familiares y operativos entre integrantes del CJNG en la región.

Autoridades federales integran carpeta de investigación

La FGR confirmó que la detenida quedó a disposición del Ministerio Público federal y que en las próximas horas se definirá su situación jurídica. La institución indicó que la carpeta de investigación contempla posibles delitos relacionados con delincuencia organizada y reclutamiento de personas.

La SSPC señaló que la coordinación interinstitucional permitió ubicar a la presunta operadora y ejecutar la orden judicial correspondiente. La dependencia añadió que las investigaciones continúan para identificar a otras personas vinculadas con la red de captación.

Por su parte, la Secretaría de Marina informó que el operativo se realizó con base en información obtenida a través de trabajos de inteligencia y que la acción forma parte de las estrategias para debilitar estructuras logísticas de grupos delictivos.