Esposos Tello: cronología del secuestro y asesinato tras un cumpleaños en Tlaxcala

Karina y Alexandro Tello salieron de Puebla el 19 de febrero para asistir a un cumpleaños.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el 21 de febrero de 2026 que el secuestro y homicidio de Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo ocurrió en el estado de Tlaxcala, aunque sus cuerpos fueron localizados en el municipio de Chignahuapan.

La autoridad informó que la pareja, originaria de Puebla, viajó el 19 de febrero a Tlaxcala para asistir a un festejo de cumpleaños y que, tras perder contacto con ellos, se activaron protocolos de búsqueda.

A continuación, la cronología de los hechos con base en la información oficial difundida por la fiscalía poblana.

19 de febrero: salida de Puebla y pérdida de contacto

El 19 de febrero de 2026, alrededor de las 08:00 horas, Karina y Alexandro salieron de su domicilio en la colonia Bella Vista, en la ciudad de Puebla, con destino a Tlaxcala. De acuerdo con el reporte oficial, tenían previsto asistir a un festejo de cumpleaños.

Ese mismo día, familiares reportaron la pérdida de contacto cuando la pareja se encontraba en trayecto hacia Tlaxcala. Tras no lograr comunicación, acudieron ante la Fiscalía de Puebla para presentar la denuncia por desaparición.

La institución abrió una carpeta de investigación por desaparición de personas e inició diligencias, entre ellas la recopilación de registros telefónicos y análisis de videovigilancia.

#FiscalíaInforma | Sobre el el delito de desaparición de personas cometido en agravio de las víctimas Karina N. y Alexandro N., un matrimonio que salió de su domicilio ubicado en Puebla, aproximadamente las 08:00 horas del día 19 de febrero de 2026, a bordo de su vehículo… pic.twitter.com/zYPYip9WIx — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) February 21, 2026

20 de febrero: hallazgo de los cuerpos en Chignahuapan

El 20 de febrero de 2026, autoridades localizaron dos cuerpos sin vida en un paraje conocido como La Rinconada, en el municipio de Chignahuapan, Puebla.

Personal ministerial y pericial realizó el levantamiento de indicios y ordenó el traslado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Posteriormente, la fiscalía confirmó que los cuerpos correspondían a Karina y Alexandro.

Los dictámenes forenses establecieron que ambos fallecieron a causa de lesiones provocadas por terceros.

21 de febrero: Fiscalía confirma que el crimen ocurrió en Tlaxcala

El 21 de febrero de 2026, la Fiscalía de Puebla informó que, tras el análisis de cámaras de videovigilancia y geolocalización de los dispositivos móviles, determinó que la privación de la libertad y el homicidio ocurrieron en Tlaxcala.

La dependencia señaló que la carpeta de investigación se mantiene abierta por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado. También indicó que existe coordinación con la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala para el intercambio de información.

La autoridad no informó sobre personas detenidas hasta el momento del último reporte oficial.

Investigación en curso por el homicidio y secuestro de los esposos Tello

La fiscalía estatal indicó que agentes de investigación continúan con entrevistas, análisis de registros tecnológicos y revisión de posibles rutas de traslado.

También señaló que el caso se trabaja bajo el protocolo correspondiente a delitos de alto impacto y que se brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos a través de los canales de denuncia.