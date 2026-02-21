EZLN realiza protestas a siete años del asesinato impune del defensor Samir Flores

EZLN realiza protestas en el marco del séptimo aniversario del asesinato impune del defensor Samir Flores. Foto: Facebook: Frente Juvenil En Defensa De Tepoztlán

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., (apro) .- En el marco del séptimo aniversario del asesinato de Samir Flores Soberanes, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) realizaron actos de protesta en los Caracoles de Oventik, Morelia, La Garrucha y La Realidad.

Estas movilizaciones forman parte de las Jornadas Nacionales e Internacionales "Justicia para Samir y autodeterminación para los pueblos", celebradas del 19 al 22 de febrero en diversas regiones de México y el extranjero.

Durante la madrugada del 20 de febrero, cientos de zapatistas se congregaron con velas y pancartas para honrar la memoria del comunicador indígena y defensor del territorio, asesinado en 2019 frente a su casa en Morelos.

A través de un video difundido por el EZLN, los manifestantes lanzaron un mensaje claro a quienes aún no se han sumado a la organización social:

“Samir es un símbolo de resistencia y rebeldía, no esperemos que la justicia la hagan los de arriba, los del poder; la justicia vendrá desde abajo, de los pueblos organizados”.

Las organizaciones convocantes —el EZLN, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua— recordaron que, a la fecha, el crimen de Samir permanece impune.

Los voceros zapatistas reiteraron que la mejor forma de recordar a sus caídos no es pidiendo justicia al gobierno, sino siguiendo su ejemplo de lucha.

En el pronunciamiento se denunció una estrategia global de "terror y saqueo" que busca apropiarse de bienes naturales como petróleo y litio; oro y agua; tierras cuidadas ancestralmente por los pueblos originarios.

Finalmente, los manifestantes reivindicaron la autodeterminación como un derecho natural e inalienable, contrastándolo con las estructuras del derecho internacional occidental.

Afirmaron que la sangre de Samir "detuvo una tormenta" para los pueblos y que su sacrificio es el motor actual para defender la "madre tierra" frente a los intereses de los poderes económicos.