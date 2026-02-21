Fiscalía confirma que los esposos Tello Ruiz fueron asesinados; Armenta dice que fue en Tlaxcala

PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General de Puebla confirmó que los cuerpos encontrados la tarde-noche del viernes en la localidad de Rinconada, municipio de Chignahuapan, corresponden a Alexandro Tello y Karina Ruiz, matrimonio poblano, reportado como desaparecido desde la mañana del 19 de febrero después de que salieron de su domicilio en esta ciudad rumbo a Tlaxcala.

A la 1:09 de la madrugada, a casi tres horas que la Fiscalía confirmó estos hechos, el gobernador Alejandro Armenta Mier emitió un mensaje en su cuenta X en "solidaridad" con los familiares del matrimonio poblano, donde hace hincapié en que su desaparición ocurrió en Tlaxcala y afirma que no habrá impunidad.

"Expresamos nuestra solidaridad con los familiares y seres queridos del matrimonio poblano reportado como desaparecido en Tlaxcala y posteriormente localizado sin vida. Les garantizamos que no habrá impunidad y que se actuará con firmeza hasta que se haga justicia", manifestó el mandatario.

Este mensaje en redes sociales causó reacciones de ciudadanos inconformes por la inseguridad que se ha disparado en esta entidad.

"Faltó agregar ‘tengan cuidado de andar en un estado vecino’... pareciera se lava las manos... que no pasó nada en Puebla...", escribió una usuaria en clara referencia a la declaración hecha por Armenta tras el asesinato de tres jóvenes hace una semana, cuando censuró que anduvieran de madrugada en la calle.

María Luisa del Pilar Aparicio Solana, encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición de Personas, emitió un informe en un video en el que afirma que, según las investigaciones realizadas, el matrimonio fue privado de su libertad en Tlaxcala.

Indica que la información obtenida indica que el matrimonio viajó a la entidad vecina porque ese día era el cumpleaños de Karina.

"De las cámaras de video vigilancia obtenidas de fecha 19 de febrero de 2026, se obtiene información que la desaparición de las víctimas ocurrió en Tlaxcala, ya que como se desprende de las grabaciones, las víctimas estuvieron en Tlaxcala y en este estado fueron privados de su libertad", sostiene la fiscal.

Apunta que de las geolocalizaciones del carro obtenidas en tiempo real, pero del 20 de febrero, se da por hecho que la pareja estuvo en Tlaxco, Tlaxcala y que sus equipos telefónicos dejaron de tener actividad a las 18:30 horas, aunque no se puntualiza de qué día.

"De la información obtenida de las videograbaciones, datos conservados y geolocalización en tiempo real se concluye que los hechos en los que resultaron víctimas Karina de los Ángeles y Alexandro Agustín ocurrieron en el estado de Tlaxcala, siendo localizados los cuerpos de las víctimas en un paraje limítrofe entre Tlaxcala y Puebla", recalca Aparicio Solana.

En el comunicado, la Fiscalía refiere que el matrimonio salió a las 8 de la mañana de su domicilio.

La autoridad señala que al activar los protocolos de búsqueda, con la geolocalización en tiempo real del automóvil Jetta en el que viajaba la pareja, la unidad fue ubicada en esa entidad vecina.

Agrega que se solicitó el apoyo de la Fiscalía tlaxcalteca y se logró identificar el vehículo en el libramiento Instituto Politécnico, el cual circuló sobre la pista nueva a Tlaxcala, llegando al centro de esa ciudad, donde se estaciona y se observa que dan seguimiento a una camioneta blanca con placas de Tlaxcala.

Señala que ambas unidades se incorporaron al distribuidor vial El Molinito, siguiendo por la carretera Tlaxcala-Apizaco, hasta llegar a Tlaxco.

Cabe señalar que la Fiscalía de Puebla menciona que este hecho fue captado entre las 9:56 y las 11 horas del 20 de febrero, aunque el matrimonio salió de Puebla desde la mañana del 19 y se perdió contacto con ellos desde ese día.

Agrega que luego de esto, el C5 reportó la localización de los dos cuerpos sin vida en Rinconada, municipio de Chignahuapan, Puebla.

El 14 de febrero, luego del asesinato de tres jóvenes profesionistas afuera del antro Sala de Despecho, en la zona de Angelópolis, Alexandro Agustín Tello escribió un mensaje en su cuenta X en el que reprueba la inseguridad que se vive en Puebla.