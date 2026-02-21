Jueces federales rechazan atender solicitudes de amparo de Mario Villanueva

Mario Villanueva se encuentra actualmente en prisión domiciliaria en una vivienda en Chetumal. Foto: Octavio Martínez

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Jueces federales de la Ciudad de México y Quintana Roo se han rehusado a resolver amparos promovidos por la defensa del exgobernador quintanarroense Mario Villanueva Madrid, que busca libertad condicional cuando le restan por cumplir 13 años de pena por narcotráfico.

Actualmente goza de la prisión domiciliaria en una vivienda en Chetumal, no obstante, tras la insistencia de la Fiscalía General de la República (FGR) de regresarlo a prisión al estado de Morelos, ha promovido diversos amparos.

Los más recientes son contra la determinación del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, que le negó el pasado 2 de diciembre el beneficio de libertad condicionada, pues alega que la FGR busca retornarlo a prisión pese a su grave estado de salud, entre ellos problemas del corazón y hernias que le impiden moverse, de acuerdo con los expedientes a los que Proceso ha tenido acceso.

Ante la negativa, solicitó un amparo el pasado 11 de diciembre, pero el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México se negó a resolver al alegar que debía ser atendido en Quintana Roo.

No obstante, al ser enviado el expediente a Chetumal, el pasado miércoles 18 se dio a conocer que la jueza federal Reyna Oliva Fuentes López, titular del Juzgado Sexto de Distrito, rechazó resolver el asunto al alegar incompetencia.

Será una instancia judicial superior la que decidirá el rumbo de este proceso legal iniciado por el exgobernador priista.

En Quintana Roo se esparció información en los últimos días de que Mario Villanueva debía regresar a prisión de manera inmediata; no obstante, el exgobernador desmintió tal información en una entrevista radiofónica con el periodista Anwar Moguel, de Sipse Noticias.

Señaló que el exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que dejó el cargo en noviembre, buscó reingresarlo a la cárcel en los últimos meses.

Gracias a una suspensión de amparo del que goza desde mayo de 2025, no se ha podido materializar su traslado a un penal de Ayala, Morelos.

Villanueva se mantiene en prisión domiciliaria en una casa del fraccionamiento Andara de Chetumal, donde se encuentra bajo la vigilancia de efectivos de la Guardia Nacional.

En el número de marzo, la revista Proceso reveló que fue encarcelado por no prestarse a los negocios de la familia del expresidente Ernesto Zedillo, lo que lo llevó a confrontarse con otros miembros del gabinete presidencial.

Mario Villanueva fue gobernador por el PRI de 1993 a 1999. Fue detenido a las afueras de Cancún en 2001 e ingresado a diversos penales, tanto en México como en Estados Unidos.

Está sentenciado a una pena de prisión de 36 años con nueve meses por narcotráfico.