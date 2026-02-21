Padre salva a su hija de morir ahogada, pero él fue arrastrado por la corriente en Tijuana

Rescatistas durante el operativo de búsqueda de Franco, de 38 años. Foto: Especial

ENSENADA, BC (apro).- Un padre de familia logró salvar a su hija tras ser arrastrada por la corriente generada por las intensas lluvias de la región, pero él no pudo ponerse a resguardo y su cuerpo fue localizado en un arroyo de Tijuana, en Baja California.

El caso comenzó la tarde del jueves, luego de que Franco, de 38 años, acompañaba a su hija de 12 en la avenida Padre Miguel Hidalgo y Costilla, en la colonia El Tecolote de dicha ciudad fronteriza.

La zona se caracteriza por calles dañadas o sin pavimentar, constantes zonas con desnivel y conexión a diferentes arroyos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), a través de la Dirección de Bomberos de Tijuana, informó a Proceso que recibieron el reporte por el número 911 de que dos personas habían sido arrastradas por la corriente.

Al lugar llegaron 15 bomberos y salvavidas, quienes atendieron a la menor; ella fue valorada por paramédicos de Cruz Roja Tijuana, quienes indicaron que no contaba con lesiones de gravedad.

De inmediato comenzó un operativo de búsqueda que debió ser suspendido debido a condiciones climáticas adversas. Tras reanudarse durante la mañana de este viernes 20 de febrero, incluso con el uso de drones, la corporación reportó que un cuerpo con características similares había sido localizado.

“Alrededor de las 10:30 horas se logró el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones de la calle Cañón Tecolote, el cual coincidía con la descripción de la persona previamente reportada como desaparecida. El individuo no presentaba signos vitales al momento de su localización”, dice el reporte oficial.

Los elementos de rescate efectuaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo, el cual había quedado atrapado en una zona de difícil acceso. Al parecer fue arrastrado cerca de un kilómetro y se atoró entre ramas y un cerco de los predios cercanos.

Una vez rescatado, fue entregado a la autoridad competente para llevar a cabo los procesos legales pertinentes.

De acuerdo con las autoridades, participaron al menos 56 personas entre bomberos, salvavidas, policías municipales y elementos de Protección Civil.