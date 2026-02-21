Sheinbaum promete seguimiento a caso de personas desaparecidas en Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- Una competencia de porras para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y para el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y la exigencia de justicia por el presunto caso de negligencia médica que causó la muerte de la defensora Blanca Isabel Martínez Bustos, caracterizó el tercer acto público que desarrolló la mandataria en el estado de Coahuila durante este fin de semana.

En la capital del estado se puso en marcha la construcción de lo que será el nuevo Hospital General del Instituto Mexicano de Seguro Social que tendrá una capacidad de 560 camas y contará con 49 especialidades, lo que permitirá que los servicios se reciban en la ciudad, sin necesidad que los derechohabientes se trasladen a la ciudad de Monterrey.

Cuando el director del IMSS, Zoé Robledo daba su explicación del proyecto que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, las porras eran ensordecedoras y entre los gritos se alcanzaba a escuchar la consigna de “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, a la vez que alzaban pancartas con diversas leyendas, por lo que la presidenta bajó del estrado y se dirigió hacia las personas que se manifestaban para escucharlas

Ahí, María Eugenia Arriaga Salomón, del área de Comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, le explicó que las familias demandan atención para agilizar las investigaciones de personas desaparecidas, pero también que se agilicen las investigaciones sobre la muerte de la defensora y exdirectora del organismo, quien perdió la vida el pasado mes de noviembre a causa de una presunta negligencia médica.

Sheinbaum Pardo les solicitó la información y prometió revisar los planteamientos para darles seguimiento.

Al término de la actividad, también se entrevistó con Diana Iris García, quien le explicó que este sábado su hijo Daniel Cantú cumplió 19 años de desaparecido y no hay una sola línea de investigación por parte de las autoridades del estado y federal.

Las manifestaciones cesaron, más no las porras de parte de lideresas del PRI que llegaron de las 09:00 horas para poder estar más cerca del estrado y lanzar muestras de apoyo al gobernador. En otro sitio estaban integrantes de la CTM que no dejaron de refrendar su respaldo al mandatario estatal, quien horas antes fue fuertemente abucheado en Monclova por parte de los trabajadores de Altos Hornos de México que han denunciado que el gobierno de Coahuila no les ha brindado apoyo.

La presidenta de la República señaló que el ofrecimiento en el sector salud, y en particular del IMSS, es un proyecto iniciado desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para contar con 12 mil nuevas camas en dos sexenios.

Afirmó que el proyecto es rescatar el IMSS y no privatizarlo, a fin de mejorar los servicios ofrecidos a los derechohabientes.

Por su parte, el director general del IMSS afirmó que la obra se construirá con la supervisión de ingenieros militares que no solo diseñan el proyecto, sino que los ejecutan.

“No vamos a construir como se hacía antes; como se hizo en Acuña con una empresa de las que empezaban y se iban, por eso llamamos a los mejores que tiene el país y son los ingenieros militares. Con ellos estamos seguros que este hospital no solo inicia, sino que concluye y entrará en operación”, señaló.

El hospital se construye en un predio donado por el gobierno de Coahuila y generará dos mil empleos una vez que esté en operación.