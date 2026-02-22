Autoridades cercan Cancún por quema de vehículos tras muerte de “El Mencho”

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (apro).- Autoridades quintanarroenses cerraron completamente el ingreso a Cancún por su lado poniente tras la quema de tres vehículos sobre la vía que conecta con Mérida, al momento que se instaló una sesión permanente de la Mesa de Seguridad de esta entidad.

Esto coincide con el reporte de abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mecho”, fundador y señalado líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, se han reportado quema de vehículos en Playa del Carmen, uno en el centro comercial Centro Maya y otro en una obra de construcción cercana a la estación Playa del Carmen del Tren Maya.

Asimismo, se reportó la quema de dos tiendas Oxxo en Tulum, de acuerdo con el periódico Por Esto, y un incendio al interior de un supermercado en la isla de Cozumel.

Tras estos hechos, la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a través de la red social de Facebook, informó que se instaló la sesión permanente de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“La coordinación con los tres órdenes de gobierno, la presencia institucional y el trabajo en territorio se mantienen de manera estrecha en Quintana Roo, para brindar paz, orden y bienestar para todas y todos”.

De acuerdo con reportes de medios de comunicación, la situación más tensa se ha vivido en Cancún, donde la carretera libre que va a Mérida ha quedado bloqueada por efectivos armados de las fuerzas de seguridad.

Según estos reportes, personas armadas prendieron fuego a tres automóviles, sin que hasta el momento se dieran a conocer personas heridas o detenidas.

En la carretera federal 307, que conecta a la Riviera Maya con el Aeropuerto Internacional de Cancún, el segundo más utilizado del país por el intenso arribo de turismo, las autoridades mantienen fuertes operativos, aunque esta vía se mantiene abierta a la circulación.