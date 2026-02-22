Bloqueos carreteros y quema de Bancos del Bienestar en municipios de Zacatecas limítrofes con Jalisco. Foto: X: @Enlace_noti24

ZACATECAS, Zac. (apro). La ola de violencia que comenzó en Jalisco se ha extendido al territorio zacatecano, con bloqueo carreteros con vehículos incendiados, así como ataques y quemas de sucursales de Banco del Bienestar en los municipios del sur del estado.

El secretario general del gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó bloqueos en la carretera federal 54, Guadalajara-Zacatecas, a la altura de los municipios de Juchipila, Jalpa, Tabasco y Villanueva; así como en la carretera federal 23 en los municipios de Tlaltenango, Momax y Teúl de González Ortega.

Los bloqueos carreteros, dijo, “ya han sido o están siendo atendidos” por corporaciones de seguridad, especialmente por la Guardia Nacional.

Reyes Mugüerza confirmó además ataques e incendios de sucursales de Banco del Bienestar en los municipios de Apozol, Juchipila, Moyahua, Tabasco y Teúl de González Ortega.

Precisó que el bloqueo carretero reportado en redes sociales en el municipio de Monte Escobedo no ocurrió en Zacatecas, sino en el estado de Jalisco.

También desmintió un video en el que presuntamente se observa maquinaria pesada dañando la carretera conecta Jalpa- Tlaltenango, al señalar que tras patrullajes aéreos no se localizaron indicios de tales hechos.

El secretario negó que se haya registrado un incendio en un restaurante en el municipio de Moyahua, al calificarlo como información falsa. Por eso, llamó a la población a mantener la calma y verificar la información antes de compartirla.

A través de redes sociales, los ayuntamientos de 17 municipios de la zona sur, limítrofe con Jalisco, alertaron a la población a resguardarse y evitar traslados innecesarios en carreteras para no poner en riesgo su seguridad.

En las demarcaciones de la región sur del estado las clases escolares serán de manera remota este lunes, anunció el secretario del gobierno estatal.

Al insistir en la recomendación a la población evitar traslados innecesarios, en especial en municipios colindantes con Jalisco y Aguascalientes, reiteró el llamado a la calma.

El gobierno estatal informó que la Mesa de Construcción de Paz sesionará de manera permanente para evaluar la situación de seguridad generada en la entidad tras los hechos violentos ocurridos en Jalisco.