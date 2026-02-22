Despliegan operativo preventivo en Coahuila; militares y elementos estatales vigilan por aire y tierra

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, Coah (apro).- Tras el anuncio de la muerte de Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), elementos militares realizaron movilizaciones discretas al concluir la gira de trabajo de tres días que la presidenta Claudia Sheinbaum realizó en Coahuila y concluyó en la región Laguna, mientras que el Fiscal General del estado, Federico Fernández Montañez, confirmó operativos por aire y tierra en la zona norte cercana a Tamaulipas y en los cuales apoyan a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La mandataria terminó la gira en San Pedro de las Colonias donde entregó programas para el Bienestar. En dicho municipio se encuentra el cuartel de la Onceava Brigada de la Policía Militar cuyos elementos se desplegaron de forma mesurada para coordinar la vigilancia en la zona hasta que la mandataria se retiró y continuaron con acciones preventivas.

En tanto Fernández Montañez confirmó los operativos para evitar que delincuentes que operan en Tamaulipas traten de huir hacia la entidad.

“Hay algunos bloqueos en Tamaulipas y el gobernador de Coahuila nos pidió que hiciéramos un despliegue operativo en todas las regiones, porque sabemos que la presencia de ese cártel en articula existe en varias entidades federativas, entre ellas Tamaulipas y hay algunos bloqueos en municipios como Reynosa, Matamoros y Miguel Alemán. Lo que no queremos es que haya un efecto de que vengan para acá huyendo y haciendo alguna manifestación donde no tenemos presencia”, señaló.

Dijo que se encuentran en comunicación y coordinación con el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la Onceava Región Militar, así como con el capitán Julián Antonio Castelar, comandante de Operaciones de la Marina, cuyos elementos realizan la inspección por aire y tierra en la frontera, principalmente en la vigilancia de brechas en los municipios de Hidalgo y Jiménez, cercanos a la ciudad de Nuevo Laredo.