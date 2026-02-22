Hombres armados incendian unidades de carga y bloquean carreteras en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- En distintos puntos de Veracruz, personas armadas incendiaron unidades de carga y bloquearon carreteras en municipios del norte, sur y centro del estado, entre ellos Álamo, Coatzacoalcos, Nogales, Fortín, Córdoba y Orizaba

Los hechos estarían relacionados con otros bloqueos en el país tras la muerte del líder delincuencial, Nemesio Oceguera, alias “El Mecho”.

En la zona sur, un tráiler fue incendiado en el ejido 5 de Mayo, en el municipio de Coatzacoalcos, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que viajaban en motocicleta habrían arrojado artefactos tipo bomba molotov contra la unidad de carga, provocando un incendio que consumió gran parte del vehículo.

En la zona norte se reportaron bloqueos sobre la carretera Tihuatlán-Álamo, donde un camión fue incendiado y atravesado para impedir el paso vehicular. También se registraron afectaciones en la vía Tuxpan-Potrero del Llano.

En Tuxpan, autoridades informaron sobre un enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles armados, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer detalles oficiales sobre personas detenidas o lesionadas.

En la región centro, al menos tres tráileres fueron incendiados sobre la Autopista 150D Córdoba-Puebla, a la altura de los municipios de Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán y Nogales.

Posteriormente, otra unidad de carga fue atravesada e incendiada en el kilómetro 287 del tramo Córdoba-Fortín, a la altura de los baños de la ex caseta de peaje 045, con dirección a Orizaba.

Minutos después se reportó el incendio de un tercer tráiler en el kilómetro 281 de la autopista Veracruz-México, en el tramo Puente El Metlác-Orizaba, a la altura de la localidad de Buena Vista, en el municipio de Ixtaczoquitlán.

Los bloqueos generaron largas filas de vehículos y la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con reportes preliminares, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas de este domingo, cuando hombres armados interceptaron las unidades y les prendieron fuego.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, quienes resguardan la zona y realizan labores de vigilancia. Hasta el momento, no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre estos hechos ni se ha confirmado si hay personas detenidas.