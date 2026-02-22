Incendian Bancos del Bienestar en el Estado de México tras la muerte de “El Mencho”

TOLUCA, Edomex (apro).- Tres Bancos de Bienestar, varios vehículos y una sucursal Oxxo fueron incendiadas en municipios del oriente del Estado de México, en aparente reacción al abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este domingo por la mañana, tres vehículos: un tractocamión, un autobús de la línea ADO y una camioneta blanca fueron atravesadas e incendiadas sobre la autopista México-Puebla, lo que obligó el cierre de la vialidad y la caseta de cobro 7 de San Marcos Huixtoco, a la altura del municipio de Chalco, durante alrededor de 5 horas.

Más tarde, también se le prendió fuego a una tienda de conveniencia Oxxo localizada sobre avenida Texcoco esquina Vicente Guerrero, en la colonia La Magdalena de Los Reyes La Paz

Paralelamente, un automóvil fue incendiado sobre el kilómetro 19 del Circuito Exterior Mexiquense, a la altura de Tultepec, y un motociclista roció combustible y prendió fuego a una camioneta que se encontraba en el estacionamiento de un centro comercial WaltMart en Tecámac.

Lo mismo ocurrió con una camioneta sobre la carretera Otumba-Ciudad Sahagún, en la comunidad de Xala, en el municipio de Axapusco.

También se prendió fuego a tres sucursales del Banco de Bienestar ubicadas en los municipios de Tecámac, Axapusco y Coacalco, éste último localizado en la calle Mexiquense, a un costado del Centro Municipal de Bienestar Animal.

Rosi Wong, alcaldesa de Tecámac, anunció la puesta en marcha del Operativo Blindaje para resguardar entradas y salidas del municipio en busca de evitar nuevos hechos violentos, aclaró que aún se investiga si el incendio de una camioneta en un centro comercial se encuentra relacionado, pero llamó a su población a evitar salidas innecesarias y mantener la calma.

Las empresas de transporte ADO y Estrella Roja anunciaron la cancelación de algunas corridas para evitar riesgos. “Por causas ajenas a nuestra operación, algunas corridas podrían presentar ajustes, cancelaciones o reprogramaciones hasta nuevo aviso”, anunció la primera.

La segunda, por su parte, indicó que detendrá “temporalmente operaciones en todos nuestros servicios hasta nuevo aviso”.

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Aeroméxico canceló el vuelo 880 con destino a Puerto Vallarta, Jalisco, que tenía previsto para las 14:12 horas; además, un vuelo procedente de Fresno, California, con destino final a Guadalajara, fue desviado a esta terminal aérea por motivos de seguridad; mientras, el aeropuerto incrementó el número de efectivos, sobre todo de la Guardia Nacional, en sus accesos, mostradores, pasillos y zonas de abordaje.

La Secretaría de Seguridad de la entidad anunció que se mantendrá atenta para atender cualquier eventualidad. En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) canceló las clases presenciales en todos sus planteles y este lunes las impartirá en modalidad virtual.

El CJNG tiene presencia en varios municipios mexiquenses, sobre todo de la región oriente.