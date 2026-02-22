Incendian vehículos en Hidalgo tras abatimiento de “El Mencho”

Hidalgo (apro).- En Hidalgo, vehículos fueron incendiados en una aparente reacción por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, capo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tres eventos con quemas confirmados, que involucran al menos nueve unidades: uno en la carretera Jorobas Tula, otra en los límites entre Tetepango y Mixquiahuala, entre las localidades de Jandhó y la Cañada, y uno más en Santiago Tezontlale, en el municipio de Ajacuba.

Todos los casos han ocurrido en el Valle del Mezquital, una región con presencia del CJNG a través de alianzas con organizaciones locales dedicadas al robo de combustibles mediante tomas clandestinas a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y también al narcomenudeo. ?