Narcobloqueos paralizan Guadalajara; comercios, transporte y actividades quedan suspendidos

Quema de vehículos y camiones del transporte público en Guadalajara. Foto: Fernando Carranza García / Cuartoscuro

GUADALAJARA, JAL. (apro).- Contrario a lo informado por el Gabinete de Seguridad Federal, que aseguró que la actividad era regular en centros comerciales de Guadalajara y en las principales ciudades de Jalisco, el área metropolitana se convirtió en un desierto tras difundirse la noticia de los narcobloqueos.

“Se informa que los centros comerciales en la capital y en las principales ciudades de Jalisco operan con normalidad, se encuentran abiertos al público y no se registran cierres. Se tiene conocimiento de incidentes de quema de algunas tiendas en puntos específicos, los cuales ya son atendidos por las autoridades. Las actividades comerciales se desarrollan de manera regular y se refuerza la presencia en la entidad para proteger a la población”, publicó el gabinete en redes sociales.

Sin embargo, en un recorrido se constató que los negocios del centro de Guadalajara y de la zona de San Juan de Dios cerraron en su totalidad. El cese de actividades también se registró en varias colonias y municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y en ciudades del interior del estado.

El cierre incluyó tiendas de conveniencia como Oxxo y minisúper, luego de que al menos dos establecimientos fueron incendiados durante los narcobloqueos, uno de ellos en avenida Circunvalación Juan Zubarán.

El tráfico vehicular es escaso y continúa la suspensión del transporte público. En las calles circulan únicamente motocicletas, bicicletas, patines eléctricos y autos particulares. En algunas esquinas, personas esperan un servicio que no llega.

Las gasolineras también están cerradas y acordonadas al público en general.

Las actividades recreativas también quedaron suspendidas: museos y galerías cerraron sus puertas; se canceló el partido Chivas vs América Femenil en el estadio Akron y se suspendieron misas en iglesias del estado.

Para este lunes se anunciaron más cancelaciones, entre ellas clases en la Universidad de Guadalajara (UdeG) y en el sistema de educación básica estatal que depende de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).