Quema de negocios y bloqueo de carreteras paraliza a Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La quema de negocios y bloqueo de carreteras, que se extendieron a 23 de los 46 municipios de Guanajuato, paralizaron gran parte del estado: comercios cerrados, actividades deportivas canceladas, universidades sin clases presenciales y autoridades municipales exhortando a la población a permanecer en sus hogares.

Aunque la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado informó que no había personas lesionadas por los incendios registrados en negocios, vehículos y en una sucursal del Banco del Bienestar en Manuel Doblado, el gobierno municipal de Purísima del Rincón reportó que una mujer resultó herida con quemaduras en el 10 por ciento de su cuerpo.

“La femenina, de 24 años, no alcanzó a salir del primer local cuando ya estaba en llamas. Presenta quemaduras en el 10 por ciento del costado derecho del cuerpo y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica”, señala el comunicado. El establecimiento al que se hace referencia es una tienda Oxxo ubicada en la colonia Los Manantiales, incendiada alrededor de las 9:20 de la mañana.

Centros comerciales como Altacia y Plaza Mayor, en León, cerraron poco después del mediodía. En la capital del estado, elementos federales y estatales controlaron un conato de incendio en la plaza Alaïa Guanajuato, donde localizaron artefactos explosivos presuntamente lanzados por un grupo armado.

Las ciudades quedaron prácticamente sin actividad. En los municipios del corredor industrial, los mercados adelantaron sus horarios de cierre. Incluso el Mercado Hidalgo, en la capital, dejó de recibir turistas, pese a ser uno de los principales puntos de referencia para los visitantes.

“Lo menos que podamos salir. Se está trabajando aquí en el municipio para hacer lo necesario. Apóyennos: lo menos posible que podamos circular ahorita, para poder trabajar con más tranquilidad”, recomendó el secretario de Seguridad de León, Jorge Guillén Rico.

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, también difundió un mensaje en redes sociales en el que pidió a la población evitar salir de sus casas, salvo en caso de emergencia. “Les queremos pedir a todas y a todos que se resguarden en sus hogares por prevención, que no salgan a los espacios públicos”, expresó.

En las últimas horas, instituciones de educación superior anunciaron la suspensión de clases presenciales. La Universidad de Guanajuato informó que este lunes mantendrá sus actividades académicas de manera remota, mientras que el Tecnológico Nacional de México campus León anunció la cancelación total de clases como medida preventiva.

Aunque el Gobierno de Guanajuato aseguró que no existen riesgos para transitar por carreteras estatales o federales, varias rutas de transporte público fueron suspendidas, como ocurrió en Irapuato y León. La línea de autobuses Primera Plus también informó la cancelación de viajes.

“En Guanajuato no negamos los hechos y somos transparentes: hubo incidentes en varios municipios, los cuales ya fueron contenidos. Hay saldo blanco, detenciones; las vialidades están libres, el aeropuerto funciona correctamente y no hay incidentes en los Cepreresos”, señala el más reciente boletín de la Secretaría de Seguridad y Paz.

Aunque se habla de detenciones en varios municipios del estado por los incendios, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles.

Los municipios con registro de incendios son: Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Victoria, Guanajuato, Silao, Irapuato, Pueblo Nuevo, Salamanca, León, San Francisco del Rincón, Romita, Manuel Doblado, Pénjamo, Abasolo, Huanímaro, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Santiago Maravatío y Acámbaro.

Hasta la tarde del domingo, los municipios que no reportaban incidentes se concentraban principalmente en la región Laja-Bajío, zona donde tiene presencia el Cártel Santa Rosa de Lima.