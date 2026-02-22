Suspenden clases y eventos en Jalisco por bloqueos e incendios tras operativo contra “El Mencho”

GUADALAJARA, JAL. (apro).- Una serie de bloqueos con vehículos incendiados y enfrentamientos armados se registró este domingo 22 de febrero en el Área Metropolitana de Guadalajara, municipios del interior del estado y en Puerto Vallarta, luego de un operativo desplegado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, las acciones tuvieron como propósito inhibir la intervención de las autoridades tras el despliegue federal, que derivó en enfrentamientos en la zona serrana. En la metrópoli se reportaron detenidos en distintos puntos y el aseguramiento de varios vehículos.

Ante la escalada de violencia, el Ejecutivo estatal anunció la cancelación de clases presenciales para este lunes 23 de febrero en todo el estado, así como la suspensión de eventos masivos durante este domingo. También se determinó la suspensión temporal del transporte público en algunas zonas, como medida preventiva.

En un comunicado, el Gobierno de Jalisco informó que mantiene coordinación con autoridades federales y municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.

Detenciones y aseguramientos

Entre los hechos confirmados, se reportaron dos detenidos en el cruce de avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle, donde además fue asegurado un vehículo y uno de los presuntos agresores murió. En Carretera a Chapala, a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, cuatro personas fueron detenidas y se aseguró otra unidad. En Periférico y Guadalupe se confiscaron dos vehículos adicionales.

El monitoreo del C5 Jalisco confirmó vehículos incendiados en múltiples puntos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto, así como personas lesionadas por arma de fuego en distintos cruces de la capital jalisciense y su zona conurbada.

En municipios del interior también se reportaron incidentes, entre ellos Acatlán de Juárez, Ameca y Autlán de Navarro.

Aeropuerto y resguardo federal

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en vuelos.

“La terminal aérea se encuentra bajo protección de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales”, indicó la empresa, que precisó que no se registraron incidentes dentro de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros y personal.

Puerto Vallarta

En Puerto Vallarta se reportaron riñas al interior del Centro Integral de Justicia Regional (CEINJURE), donde se desplegó un resguardo perimetral con Policía Estatal Regional y fuerzas federales mientras se realizaba la intervención. También se informó sobre la quema de vehículos en las inmediaciones de una tienda Costco, sin daños al establecimiento.

Las autoridades recomendaron a visitantes y turistas permanecer en sus hoteles hasta nuevo aviso.

Recomendaciones a la población

El Gobierno estatal pidió evitar las zonas con bloqueos o vehículos incendiados, no acercarse a puntos de riesgo, limitar traslados no esenciales y atender únicamente información oficial. Además, recordó que cualquier emergencia debe reportarse al 911.

La Vía RecreActiva fue suspendida este domingo en Guadalajara como parte de las medidas preventivas.

En estados limítrofes con Jalisco —Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Zacatecas— también se reportaron eventos de seguridad vinculados a la jornada violenta.

Las autoridades estatales señalaron que continuarán informando conforme avance la situación.