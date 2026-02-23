CJNG opera en 12 municipios de Puebla donde se registraron disturbios tras caída de “El Mencho”

PUEBLA, Pue., (apro).- Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad del Estado, informó que, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se registraron 22 incidentes violentos el domingo, entre ellos el incendio de 11 vehículos, de una unidad de transporte, tres tiendas Oxxo y una sucursal del banco del Bienestar.

Estos hechos ocurrieron en 12 municipios de la entidad, en los cuales, confirmó el funcionario, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia, los cuales son: Atlixco, Amozoc, Coronango, Huauchinango, Huejotzingo, Nicolás Bravo, Puebla capital, Quecholac, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan y Tehuacán.

Explicó que estos grupos delictivos se encuentran en municipios poblanos donde hay ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de zonas urbanas en donde controlan el narcomenudeo.

No obstante, el gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que algunos de los ataques que se registraron este domingo, fueron realizados por delincuentes de bandas locales que no pertenecen al CJNG y que sólo aprovecharon el contexto nacional para causar afectaciones.

Al dar un informe de lo ocurrido el domingo, el secretario de seguridad destacó que fueron detenidos tres de los posibles responsables de los disturbios desatados ayer: dos en Tehuacán que llevaban bombas molotov y otro más en esta capital como autor del incendio de un Oxxo.

Sánchez González precisó que en los operativos para contener estos hechos violentos se movilizaron 6 mil elementos de los tres órdenes de gobierno, con el apoyo de 507 patrullas, dos vehículos blindados y dos helicópteros.

El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, dijo que en Puebla se registra “saldo blanco” pues no hubo víctimas mortales de estos disturbios, y que este día ya no hay carreteras bloqueadas.

Aunque este lunes muchos negocios, igual que las escuelas y universidades, suspendieron actividades, para este martes anuncian que retomarán sus horarios normales.