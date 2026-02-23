Continúa quema de vehículos en Aguililla, tierra natal de "El Mencho", alerta párroco

MORELIA, Mich. (apro).- En Aguililla, la quema de vehículos continúa; “es el caos desatado”, sostuvo el párroco Gilberto Vergara, quien denunció que hasta el momento no se ha registrado presencia de las fuerzas de seguridad en el municipio.

“Es el caos, el caos”, reiteró el sacerdote, quien señaló que, desde ayer, cuando inició la quema de vehículos, y hasta hoy, la violencia no se ha detenido.

“Quemaron el Banco del Bienestar, quemaron algunas oficinas de la Presidencia Municipal, el área de Rentas; se habla de una clínica, pero aún no estamos seguros”, afirmó.

Los reportes del C5 no contemplan a Aguililla, ubicado en la Tierra Caliente michoacana como un punto que registre afectaciones la mañana de este lunes. Su información consigna la carretera La Piedad–Yurécuaro, a la altura del parador El Maguey; en Coalcomán, la salida a Colima a la altura de Rancho Thalía y a la altura de La Chichihua; en Aquila-Chinicuila, la ranchería de Tehuantepec y diversas zonas; la carretera Apatzingán–Aguililla, en el puente que divide Apatzingán con Buenavista, lugar denominado “La Huina”; y en Vista Hermosa, la Autopista de Occidente, a la altura de la caseta de cobro con dirección a Morelia.

“Entiendo que el gobierno le da prioridad a las ciudades, a Jalisco y demás, pero también esa zona —Coalcomán, Aguililla, El Aguaje— está descuidada”, apuntó el padre Gil, quien reporta que la población continúa encerrada en sus casas y con miedo, mientras en las calles persisten la quema de vehículos y el caos.

Aguililla es la tierra natal de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que el domingo 22 de febrero fue "cazado" por las fuerzas armadas en Tapalpa, Jalisco, donde fue herido y posteriormente murió, al ser trasladado a la Ciudad de México.