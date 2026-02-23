El PAN de Querétaro cuestiona la estrategia del gobierno federal tras caída de "El Mencho"

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Luego del operativo de fuerzas federales que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el dirigente del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango García, cuestionó la estrategia del gobierno federal.

El político, que fue subsecretario de Gobierno en la administración del actual mandatario, Mauricio Kuri González, difundió una imagen, al parecer realizada con Inteligencia Artificial, para exponer tres ideas: que México estaba en llamas, que el crimen actuaba libre y que la estrategia había fallado.

“La estrategia falló y quienes pagan son los ciudadanos. No es política, es angustia real. El país necesita seguridad, verdad y un gobierno que reaccione antes de que el miedo se vuelva normal”.

Su mensaje contrastó con el pronunciamiento del presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

“Hoy se debe reconocer el trabajo y la determinación de confrontar y derrotar a los grupos criminales. Ese es el trabajo de cualquier Gobierno. Que siempre sea para el bien de las Familias en México”.

La imagen que publicó el dirigente del PAN muestra vehículos incendiados y en primer plano un letrero vial con la leyenda “Carretera Cerrada”, así como un espacio que simula ser un aeropuerto con personas esperando ante una pizarra con 5 indicaciones de “Vuelos Cancelados”.

En la parte inferior de la imagen, hay más vehículos en llamas, hombres armados, vestidos con ropa táctica y cubiertos del rostro. En medio de todo eso, una mujer y un niño se abrazan con una expresión de temor.

A la mitad de la composición, resalta la leyenda: “México está incendiado por la violencia de los criminales”.

“El crimen actúa libre y la autoridad parece ausente, mientras desde el poder repiten discursos y niegan la realidad”, escribió Arango García.

Su mensaje fue publicado un par de horas después de que ya circulaba información sobre la quema de una tienda OXXO en plena ciudad capital de Querétaro.

En?Facebook?fue difundido el video del incendio en la tienda, poco después del medio día.

Reportes periodísticos detallan que sujetos en motocicleta arrojaron un objeto para provocar el fuego en el establecimiento comercial y que la unidad en que se trasladaban fue abandonada en la avenida Pasteur, cerca de la zona.

También fue reportado el ataque contra dos unidades en la autopista México-Querétaro, en el municipio de San Juan del Río.

El gobernador de Querétaro, el panista Mauricio Kuri González, confirmó hasta las 7:35 de la noche la quema del establecimiento y reconoció los otros dos hechos acontecidos en la autopista.

“En Querétaro pasaron tres eventos, en un OXXO, una tienda de conveniencia, gracias a Dios nadie salió herido, y en dos eventos en la carretera federal 57”.

En un mensaje en video, Kuri González habló de “coordinación efectiva” con autoridades del gobierno federal.

“Desde un inicio, de lo que supimos de lo que pasó, nos pusimos en contacto con los diferentes niveles de gobierno para poder enfrentar y poder estar en una alerta máxima de las fuerzas de seguridad del estado, ya nos reunimos con el general de la Décimo Séptima Zona Militar, de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, etcétera, para poder hacer una coordinación efectiva y constante”.

En su mensaje, el mandatario no hizo mención de personas detenidas por los hechos de violencia en Querétaro.?

Después de difundir la imagen de “México en llamas”, el presidente estatal del PAN, Martín Arango García, se limitó a compartir la publicación del gobierno del estado con tres fotografías de la reunión del gobernador con autoridades federales, estatales y municipales.

Esta mañana difundió en su Twitter: “Ante los acontecimientos del día de ayer ocurridos en Jalisco y otros estados vecinos, reconocemos el liderazgo de nuestro gobernador @makugo (Mauricio Kuri González) y de los gobiernos municipales de @AccionNacional, que actuaron con rapidez y coordinación para proteger a la población y aplicar medidas de prevención para seguir manteniendo la paz en nuestro estado”.

Y después compartió una columna de opinión en la que hizo cuestionamientos, pero también hizo mención de un gobierno federal rebasado y de una improvisación en materia de seguridad.

“Si en esta ocasión existía información previa, incluso derivada de cooperación con Estados Unidos, ¿por qué no se anticiparon las reacciones? ¿Por qué no se protegió a la población ante un escenario que era previsible? La improvisación en materia de seguridad no solo es irresponsable; es peligrosa”.

El dirigente panista agregó en su columna: “Hoy, la delincuencia, esa misma delincuencia a la que Morena le abrió las puertas del país para gobernar, más allá de disputarse territorios, se disputa narrativas, autoridad y control social; ahí el resultado de la apuesta por abrazos en lugar de una estrategia integral, hoy esa misma delincuencia está sobrepasando al propio gobierno federal”.

Toman medidas en Querétaro

El domingo, las autoridades realizaron operativos en fronteras del estado y dentro de la zona metropolitana y del municipio de San Juan del Río.

Este día no hubo clases presenciales en todos los niveles educativos, tanto del sector público como privado, en el estado.

La Mesa Directiva del Congreso local declaró “inhábil” este lunes 23 de febrero, por lo que no hubo actividades en dicho recinto.

El gobierno del municipio de Corregidora anunció también la suspensión de actividades culturales, deportivas y de desarrollo social durante este día.

El domingo también fue reportado el cierre de locales comerciales en la Plaza Antea, ubicada al norte del municipio de Querétaro.

El centro comercial aseguró en un comunicado que seguía operando “con normalidad”, pero que algunas marcas habían decidido suspender actividades “por instrucciones de sus propios corporativos por así convenir a sus intereses”.

Las corridas de la empresa de transporte Flecha Amarilla fueron canceladas el domingo en la ciudad, compartió personal del área de Comunicación Social del gobierno de Querétaro a este reportero.

El partido entre el equipo local de fútbol, “Gallos Blancos”, que estaba previsto para?el domingo contra “los Bravos” de Juárez, Chihuahua, fue reprogramado.