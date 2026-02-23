Guadalajara, semiparalizada tras narcobloqueos: en Jalisco 58 muertos, fuga en penal y Código Rojo

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Este lunes, Guadalajara fue una ciudad refugiada en la privacidad del interior de los hogares, por el miedo y la incertidumbre que dejaron los narcobloqueos registrados en Jalisco.

Pese al discurso federal y estatal de que se trataba de recuperar la normalidad en las actividades económicas y en la movilidad de las personas, lo que se observó en calles y avenidas casi vacías, con escasas personas y pocos vehículos particulares y públicos circulando, muestra que Guadalajara permanece semiparalizada.

Calles semi vacías. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

La mayoría de comercios, gasolineras y farmacias cerraron. El cierre de cortinas incluyó mercados de barrio, tiendas de conveniencia, minisúper y supermercados de grandes cadenas comerciales.

El mismo escenario se registró en las gasolineras: nueve de cada diez estaban con las bombas fuera de servicio.

Sin servicio. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Al igual que oficinas y dependencias públicas estatales, municipales y federales, también los bancos permanecieron cerrados.

Algunas tiendas abrieron de forma parcial y vendieron sus productos por la ventanilla o con la puerta entreabierta; en esos puntos la fila de compradores fue larga.

El transporte público urbano opera de manera intermitente, con circulación limitada de unidades. Las calles lucen vacías, con escasa presencia de peatones y tránsito vehicular reducido. Circulación limitada. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Los usuarios reclamaron que, a diferencia de otras ocasiones en las que hubo contingencias y suspensión del servicio, en esta ocasión no se habilitó apoyo con transporte de personas en vehículos oficiales.

Elena, usuaria de transporte público:



“Ahora no, que nos arrimarán aunque sea a la mitad de nuestro destino. ¿Usted iba a trabajar? Trabajo un domingo sí y un domingo no; ayer me tocó trabajar y no me dejaron salir. Me pidieron un Uber y me los cancelaron. Yo quería llegar a mi casa y hasta esta mañana me salí, ya quiero llegar a mi casa”.

En las gasolineras que ofrecieron servicio, las filas de autos para abastecerse eran largas.

El automovilista Iván Rivera, contratista, compartió que recorrió varias estaciones de servicio para abastecerse de combustible hasta que encontró una abierta en la avenida Américas y Garibaldi.

“Hay varias por aquí por la avenida. Creo que esa es la única que está abierta, ¿eh?, la única que está abierta, la de Arriba y Américas; el gerente hasta me dio el portazo. Yo soy contratista y ocupo la gasolina para moverme, si es que me van a abrir los domicilios donde voy a trabajar. Dos personas me han dicho que no, una me dijo que tal vez, que me esperara a que llegara su marido, y pues estamos faltando al trabajo porque se para todo”.

¿Ya tienes poca gasolina?, se le preguntó.

“Andamos muy bajito; ya para moverme no me ajusta una vuelta, a lo mejor ya empieza a pitar y ya no me quedé sin gasolina”, narró.

El automovilista mencionó que varias tiendas y negocios, como supermercados y tortillerías, estaban cerrados, lo que lo llevó a realizar compras de pánico. Desolación. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

58 muertos y 41 detenidos

Mientras la ciudad estaba en pausa, los integrantes del gabinete de seguridad y el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, encabezaron una rueda de prensa en Casa Jalisco, donde aseguraron que intentan regularizar las actividades económicas y productivas en Guadalajara y en toda la entidad.

Destacó la ausencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien no se presentó ante los medios y solo apareció en un video difundido en redes sociales.

“El gobernador dio un mensaje ayer y hoy por la mañana. Actualmente trabaja en coordinación con el secretario de Seguridad Ciudadana federal”, justificó el secretario general de Gobierno.

Los funcionarios dieron cuenta del saldo de bajas y afectaciones; sin embargo, no especificaron cifras sobre el número de bloqueos ni de vehículos e inmuebles dañados y añadieron que realizan un censo para determinar los puntos activos.

“Se está contabilizando la afectación de comercios, negocios, servicios y vehículos en todo el estado. En cuanto a los bloqueos, se cuantifica el número exacto de vialidades obstruidas. Hasta esta mañana, la mayor parte de las carreteras federales estaban liberadas”, indicó Salvador Zamora Zamora. Rueda de prensa. Foto: Especial

Se tienen contabilizados 30 delincuentes abatidos. Desafortunadamente, 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la fiscalía del estado perdieron la vida. También falleció una mujer civil en Zapopan en el fuego cruzando.

Se informó que en Jalisco este domingo el número de personas fallecidas fue de 58; la cifra incluye a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y a integrantes de su grupo, detenidos y abatidos en Tapalpa, Jalisco.

Se reportan 41 personas detenidas (20 por presunta participación en hechos de violencia y 21 por detención sospechosa en actos de robo y rapiña). Se aseguraron cuatro armas de fuego y tres vehículos tácticos.

Las autoridades notificaron que se mantiene el Código Rojo y la máxima alerta. Manifestaron que hasta el momento retiraron 80% de los vehículos quemados en el área metropolitana de Guadalajara.

“Hay un avance importante en el retiro de vehículos de la vía pública”, indicó Salvador Zamora.

El funcionario reconoció que este domingo hubo un problema con el servicio de grúas, ya que muchos concesionarios se negaron a prestar el servicio. Los vehículos afectados fueron retirados con grúas de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Vial. Se espera que en las próximas horas todas las carreteras y calles queden libres de unidades incendiadas.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, reveló que del penal de Puerto Vallarta se fugaron 23 reos; realizan un recuento de internos y se emitieron alertamientos para su captura. El hecho ocurrió cuando grupos criminales ingresaron al penal y asesinaron a un custodio. Reportó que la situación está controlada en un 90-100%.

Respecto a Tapalpa, reportes ciudadanos indicaron que al mediodía algunos turistas intentaron salir del municipio; sin embargo, regresaron a las cabañas al no encontrar condiciones, ya que los caminos fueron dañados con maquinaria pesada y abiertos con zanjas por los criminales. Los funcionarios estatales refirieron que la mayoría de los turistas “se mantienen por decisión propia” y que “se garantizará su seguridad para circular una vez que se confirme que todas las carreteras están libres y seguras”.

En cuanto al transporte público, el gobierno estatal reportó que opera al 30% en cobertura y capacidad: el sistema masivo al 50% y el colectivo al 16%. La versión oficial indica que también funciona en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán y Lagos de Moreno. Taxis y plataformas (Uber, Didi, Indrive) operan en el área metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que hubo ataques con explosivos contra la Guardia Nacional en San Juan de los Lagos, donde fallecieron dos elementos; además se reportaron bajas en La Barca, Ocotlán, Cañadas, Teocaltiche y Lagos de Moreno.

Sobre los criminales abatidos, el fiscal señaló que uno murió en Guadalajara, en la calle Fuelle, tras un enfrentamiento con la policía estatal, donde también hubo dos detenidos. Otros fallecidos se registraron en la carretera a Las Palmas, cerca de Puerto Vallarta, en un enfrentamiento con el Ejército, donde sumaron seis.

El aeropuerto internacional de Puerto Vallarta reactivó actividades. Algunas carreteras tienen libre circulación; la autopista Guadalajara–Vallarta está completamente abierta.

En la reunión del gabinete de seguridad con los presidentes municipales del área metropolitana se acordó que los servicios se reactivarán de manera paulatina.

En Etzatlán y El Arenal, donde hubo narcobloqueos la noche del domingo y la mañana del lunes respectivamente, se mantiene presencia de autoridades federales y estatales.

El recuento de daños y abatidos aún no concluye. Fuerzas federales llegaron a Tapalpa para revisar la zona y verificar o descartar la existencia de más cuerpos, así como armas y cartuchos abandonados.

Para reforzar la seguridad en Tapalpa y en el resto del estado llegaron 2 mil efectivos del Ejército desde la noche del domingo. Se desplegaron en distintas regiones en coordinación con la policía estatal y autoridades municipales.

La decisión sobre la reanudación de clases se tomará en las próximas horas.

El Mundial de Futbol en Guadalajara sigue adelante. Mientras la ciudad permanece desolada, continúa la vigilancia con vehículos de fuerzas municipales, estatales y federales.