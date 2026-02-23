Morelos, sin clases y con cierre parcial de comercios tras caída de “El Mencho”

CUERNAVACA, Mor. (apro).- A pesar de que autoridades estatales aseguraron que en Morelos existían condiciones de estabilidad para retomar actividades de manera normal, este lunes se registró una disminución generalizada en la dinámica cotidiana, tras los hechos violentos ocurridos el domingo relacionados con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como “El Mecho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 100 por ciento de las escuelas públicas de nivel básico —primarias y secundarias— suspendieron clases por acuerdo entre directivos y madres y padres de familia.

Algunos establecimientos comerciales cerraron y el servicio de transporte público operó con menor afluencia.

Desde la noche del domingo y durante las primeras horas de este lunes, el Gobierno del Estado informó que no existía suspensión oficial de clases ni afectaciones generalizadas en servicios públicos. No obstante, de manera paralela, en grupos de mensajería y desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se planteó la suspensión de actividades en planteles de nivel básico.

Este lunes no hubo clases en primarias ni secundarias públicas, situación que fue corroborada por esta reportera con personal de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos.

La titular de la dependencia, Karla Aline Herrera Alonso, confirmó en entrevistas con distintos medios que se registró ausentismo en algunos centros educativos y precisó que no habrá sanciones para docentes ni para familias que optaron por no asistir a clases presenciales.

Indicó que la asistencia fue variable según el nivel educativo y cada plantel.

“En algunas escuelas hubo más, en otras menos, pero digamos que en un promedio el 50 por ciento de nuestros estudiantes asistieron; me estoy refiriendo a media superior, superior y en básica privada”, puntualizó.

Sobre el nivel básico público, agregó:

“La básica pública creo que es la que más tuvimos con esa situación; sin embargo, todo lo demás lo tuvimos abierto”.

En este contexto, el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Mauricio Miranda, planteó que la suspensión de clases debe aplicarse únicamente en planteles ubicados en zonas consideradas como “focos rojos”, donde se registraron hechos delictivos el domingo, y no de manera generalizada en toda la entidad.

Señaló que la postura es mantener las actividades escolares en la mayor parte del estado y suspenderlas solo en puntos específicos donde existan riesgos para la comunidad educativa.

“Que estén justificadas, claro. Y a lo mejor ni todo el municipio, solo la zona”, explicó al referirse a reportes en municipios como Jiutepec, Temixco y Miacatlán.

Indicó que tras los hechos se generó confusión por información contradictoria sobre la continuidad de clases, lo que derivó en ausentismo escolar en diversos planteles. Añadió que solicitaron a autoridades educativas mayor claridad para evitar que madres y padres encuentren escuelas cerradas pese al anuncio de actividades normales.

También llamó a consultar únicamente información oficial y evitar la difusión de comunicados falsos. Reiteró que, a su consideración, no es necesaria una suspensión generalizada.

De acuerdo con información recabada, en distintos municipios se reportó el cierre de comercios, principalmente en zonas donde se registraron incendios en tiendas Oxxo y ataques a vehículos o establecimientos, como el Banco del Bienestar, en Temixco, Jiutepec, Mazatepec, Miacatlán y Yecapixtla.

En un recorrido realizado en el centro de Cuernavaca se observó un número significativo de negocios cerrados, baja afluencia peatonal y menor movimiento del transporte público.

Versión oficial

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, afirmó que Morelos amaneció este lunes en condiciones de estabilidad y con operación regular de servicios, tras los hechos de seguridad registrados en distintos puntos de la entidad.

Previamente, autoridades estatales y federales sostuvieron una sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, en la que evaluaron los incidentes, revisaron reportes operativos y acordaron reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en municipios considerados prioritarios.

En un mensaje a medios, el funcionario señaló que el transporte público opera con normalidad, los planteles educativos abrieron y la actividad comercial se mantiene en marcha.

Indicó que desde el primer momento se activaron mecanismos de coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, con vigilancia reforzada y comunicación permanente con los ayuntamientos donde se reportaron incidentes.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, informó que se iniciaron seis carpetas de investigación relacionadas con los hechos recientes.

Detalló que en Mazatepec fueron detenidos dos hombres —uno de 19 años y un menor de 15— por elementos del Ejército y la Guardia Nacional, luego de presuntamente realizar disparos con arma calibre 9 milímetros contra una sucursal del Banco del Bienestar. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Asimismo, en Temixco fue asegurado un joven de 21 años, señalado por entregar un mensaje de extorsión en una tienda Oxxo de la colonia Miguel Hidalgo, donde exigía el dinero de la caja.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada, mientras continúan las investigaciones.