Tras presión de cúpulas empresariales, Jalisco reanuda clases y retoma actividades económicas

GUADALAJARA, JAL. (apro).- El gobierno del Estado de Jalisco informó la reanudación de clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero; también comunicó que las actividades económicas se retomarán en su totalidad desde este martes.

La decisión se anunció luego de que las cúpulas empresariales —entre ellas el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Canaco Guadalajara y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroalimentario de Jalisco, el COMCE de Occidente, así como la Coparmex Jalisco— emitieron posicionamientos en los que demandaron “la reactivación de las actividades económicas”.

“La sociedad jalisciense dio un gran ejemplo de responsabilidad durante la implementación del Código Rojo en el estado, a raíz de los sucesos del domingo 22 de febrero. En esa misma línea, reconocemos a las y los empresarios de todos los sectores de Jalisco por sumarse a la protección de sus colaboradores. Sectores como el industrial, el comercio, los servicios, el comercio exterior, el agropecuario y el turismo son claves para la economía de nuestro estado; son creadores de empleo y bienestar, por lo que su operación garantiza una vuelta a la normalidad que todas y todos deseamos”, señalaron en un comunicado.

Los organismos cúpula dijeron confiar en que en las próximas horas se restablezca totalmente el sistema de transporte público, además de que se mantenga la vigilancia para salvaguardar a la población.

“Hacemos un llamado para que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades garanticen que el servicio del transporte público se preste con normalidad y mantengan los esfuerzos para garantizar la seguridad de las personas. Es necesario que todas y todos se mantengan al tanto de la comunicación oficial para dar seguimiento a la normalización de las actividades en Jalisco”, añadieron.

Por su parte, los industriales de Jalisco difundieron un escrito en el que informaron que retomarán las actividades productivas. Ese comunicado fue compartido por la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal.

“Las Cámaras y Asociaciones Industriales de Jalisco informamos que, a partir de mañana martes 24 de febrero, se reanudan las actividades industriales en el estado, conforme a las disposiciones y lineamientos emitidos por el Gobierno del Estado y las autoridades de seguridad. Esta decisión se toma con base en la información y evaluaciones compartidas en la Mesa de Seguridad, y en coordinación con los tres niveles de gobierno”.

Los industriales precisaron que la reactivación implica que el transporte público y los servicios logísticos operen con normalidad, lo que permitiría el traslado seguro del personal y el funcionamiento de las cadenas productivas.

El sector industrial sostuvo que mantiene su compromiso con el empleo formal, la continuidad productiva y el desarrollo económico del estado, y que actuará de manera coordinada con las autoridades.

Sin embargo, al mediodía de este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex Jalisco había difundido un posicionamiento en el que llamó a “priorizar la seguridad”.

“Ante los hechos de inseguridad registrados en distintas regiones del estado, y mientras el protocolo Código Rojo continúa activo en la entidad, en Coparmex Jalisco reiteramos que la protección de las personas debe seguir siendo el eje central de cualquier decisión empresarial”, indicó.

La Coparmex Jalisco reportó que, a través de un sondeo entre sus empresas socias, identificó que la mayoría optó por implementar esquemas de trabajo remoto o suspender temporalmente operaciones como medida preventiva. Añadió que un porcentaje menor mantuvo actividades regulares, de acuerdo con las condiciones particulares de su giro, ubicación y entorno inmediato.

“En los casos donde se determinó detener actividades, la mayoría de las empresas decidió cubrir el pago íntegro del día a sus colaboradoras y colaboradores, privilegiando el bienestar de las familias y demostrando sensibilidad ante una situación extraordinaria. En algunos casos específicos, el día fue considerado conforme a los esquemas internos de cada organización”, reportó el organismo patronal.

El gremio patronal señaló que es prematuro estimar afectaciones económicas. Lo prioritario, sostuvo, “sigue siendo salvaguardar la integridad de las personas y contribuir a que se restablezcan condiciones de normalidad con plena seguridad”.

Desde Coparmex Jalisco también llamaron al sector empresarial a mantener como prioridad la seguridad de sus equipos de trabajo, aplicar esquemas de flexibilidad laboral cuando las condiciones lo requieran y atender puntualmente la información y las indicaciones oficiales.

“Consideramos indispensable que se refuercen de manera inmediata las acciones necesarias para restablecer plenamente las condiciones de seguridad y certidumbre en el estado. Recuperar la normalidad a la brevedad es fundamental para proteger la integridad de las personas y preservar la estabilidad de la actividad económica en Jalisco”, apuntaron.

Por su parte, el gobierno estatal aseguró que el transporte público —incluidas plataformas digitales—, tiendas de autoservicio y de conveniencia, centrales de abasto, bancos y rutas foráneas retomarán operaciones. También afirmó que el suministro de combustible está garantizado en todo el estado.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) envió un comunicado dirigido a la comunidad escolar en el que confirmó la reanudación de actividades académicas.

“El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación (SEJ), informa que a partir de este miércoles 25 de febrero se reanudan las clases presenciales en los planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior Docente, tanto públicos como privados, a cargo de esta dependencia”, señaló.

Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT) comunicó que las instituciones de educación superior, públicas y privadas de la entidad, retomarán sus actividades académicas presenciales en la misma fecha, así como las actividades programadas en las comunidades de investigadores y en las distintas sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDI).

Finalmente, se informó que los servicios en áreas administrativas centrales y delegaciones regionales reanudarán la atención presencial en su horario habitual a partir de este martes 24 de febrero.