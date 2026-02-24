Apoyo de hasta 50 mil pesos para mujeres: qué pasó con el registro y qué sigue

La plataforma del apoyo para mujeres de 30 a 59 años dejó de aceptar registros. Te contamos qué pasó y qué continúa.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El programa Tandas para la Mujer Bienestar 2026, que otorga financiamientos de hasta 50,000 pesos a mujeres de 30 a 59 años con micronegocios en Tabasco, cerró su registro luego de alcanzar el límite máximo de solicitudes establecido en su plataforma oficial.

El sistema del Sistema Integral de Fideicomisos (SIF) del estado muestra un aviso en el apartado de inscripción donde indica que el programa llegó a su capacidad de registros. La convocatoria no estableció una fecha de cierre calendarizada, por lo que el sistema dejó de aceptar solicitudes una vez que se cubrió el cupo previsto en las reglas de operación.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Registro del apoyo de 50 mil pesos cerró por límite de solicitudes

El programa abrió inscripciones a inicios de 2026 con el objetivo de impulsar actividades productivas encabezadas por mujeres. La modalidad consiste en financiamientos escalonados que inician en 5,000 pesos y pueden incrementarse hasta un máximo de 50 000 pesos, conforme al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la autoridad responsable.

Durante el periodo en que el registro permaneció activo, las interesadas pudieron realizar el trámite en línea mediante la plataforma oficial o acudir a módulos de atención instalados en distintos municipios del estado. Para completar la inscripción, debían proporcionar datos personales y presentar documentación oficial.

Entre los requisitos establecidos se encuentran ser mujer de entre 30 y 59 años de edad, residir en Tabasco y contar con un micronegocio o actividad productiva en operación. También se solicitó identificación oficial vigente, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio reciente y evidencia fotográfica del negocio.

Qué sigue para las mujeres que lograron registrarse

El aviso de cierre en la plataforma indica que se alcanzó el número máximo de solicitudes que el programa puede atender en la etapa actual. No se difundió un comunicado adicional con una fecha específica de conclusión del registro, ya que el proceso operó bajo un esquema de cupo limitado.

Las mujeres que lograron completar su inscripción deberán esperar el proceso de validación de datos y revisión de expedientes por parte de las instancias responsables. Las reglas de operación contemplan una etapa de análisis para verificar el cumplimiento de requisitos antes de la autorización del financiamiento.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre una posible ampliación de cupo ni sobre la apertura de una nueva etapa de registro durante 2026.

Cómo funciona el financiamiento escalonado del programa

El programa forma parte de las acciones estatales orientadas al fortalecimiento de unidades económicas encabezadas por mujeres. De acuerdo con la información institucional, el financiamiento busca respaldar la continuidad o expansión de negocios en sectores como comercio, servicios y producción local.

El esquema escalonado implica que las beneficiarias pueden acceder a montos mayores en fases posteriores, siempre que cumplan con los lineamientos y condiciones establecidos en cada etapa. El tope máximo anunciado para el programa es de 50 000 pesos por beneficiaria.

Con el cierre del registro en la plataforma oficial, el proceso queda en la etapa de revisión administrativa. Las interesadas que no alcanzaron a registrarse deberán mantenerse atentas a los canales institucionales del gobierno estatal para conocer posibles actualizaciones sobre futuras convocatorias.