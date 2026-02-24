Asesinan a balazos a hijo de alcaldesa de Bacanora, Sonora; la munícipe iba en el vehículo, pero resuló ilesa

HERMOSILLO, Son. (apro).- La camioneta donde viajaba Norma Alicia Biebrich Duarte, alcaldesa de Bacanora por el Partido del Trabajo, municipio de la sierra de Sonora, fue atacada a balazos cerca de las 11 de la mañana de este martes cuando viajaban de Hermosillo a Mazatán. La munícipe resultó sin heridas de bala, pero su hijo murió desangrado tras recibir múltiples impactos en las piernas.

La principal hipótesis de las autoridades, comunicada en voz del fiscal Rómulo Salas Chávez, es que los atacantes se abalanzaron sobre la camioneta luego de un incidente de tránsito, lo que relacionan con la distribución de las balas en el vehículo.

“Los disparos están agrupados tanto del lado izquierdo de la puerta del conductor, como de frente. La agresión fue concretamente hacia el conductor del vehículo, no al acompañante. Es decir, la agresión, concluyendo, en este momento no tenemos ningún dato que nos permita suponer que fue un ataque directo en contra de la presidenta municipal de bacanora”, desarrolló el fiscal.

Al momento del informe, detalló el funcionario, el equipo pericial se encontraba en la recolección de los indicios, de modo que se desconoce, al cierre de esta nota, cuántas balas recibió la camioneta y de qué calibre fueron. No obstante, Salas Chávez adelantó que fueron “bastantes”.

Mientras que la alcaldesa se recupera en un nosocomio de las heridas relacionadas con el incidente automovilístico, “todas las autoridades representadas en la Mesa de Seguridad” se dieron cita al lugar, aproximadamente el kilómetro 60 de la carretera Hermosillo a Mazatán.

El fiscal, además de sostener la hipótesis del incidente automovilístico, descartó que se trate de algún evento relacionado con la reacción de grupos criminales tras el abatimiento de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes.