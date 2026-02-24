Ataque con drones y explosivos deja un policía herido en la frontera chica de Tamaulipas

REYNOSA, Tamps. (apro).– Elementos de la Guardia Estatal fueron blanco de ataques con drones y artefactos explosivos en municipios en la zona ribereña, sobre la carretera Reynosa- Nuevo Laredo, mientras realizaban recorridos de vigilancia.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad estatal, la primera agresión ocurrió en el ejido Comales, en Camargo, donde civiles armados dispararon contra los agentes que participaban en el operativo permanente en la franja colindante con Estados Unidos.

Las fuerzas estatales repelieron la agresión y contaron con apoyo aéreo para contener a los responsables. En el sitio fue asegurada una camioneta negra presuntamente vinculada con los hechos.

Minutos después, sobre la carretera ribereña en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, hombres armados lanzaron un explosivo contra personal de seguridad. Un elemento resultó lesionado y fue trasladado en helicóptero para recibir atención médica.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para esclarecer los ataques.

Las agresiones se registran tras los bloqueos, incendios de vehículos y otros hechos violentos ocurridos el domingo 22 de febrero en municipios como Reynosa y Miguel Alemán.

Autoridades estatales han relacionado esos disturbios con reacciones criminales tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según reportes oficiales, en la franja fronteriza también se reportaron quema de unidades, ponchallantas y robo de vehículos.

Por su parte, el delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, Carlos Orozco, indicó que hasta el momento no se contempla el envío de más tropas federales a la entidad, al considerar que la coordinación entre autoridades estatales y federales ha permitido mantener el control.

El fiscal estatal, Eduardo Govea Orozco, informó que no hay personas detenidas por los bloqueos recientes, aunque confirmó el aseguramiento de vehículos y otros objetos presuntamente utilizados durante los hechos delictivos.