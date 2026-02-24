Autoridades confirman la presencia del CJNG en el sur de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Mientras la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, asegura que “la entidad está en paz y la actividad está normalizada”, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculadas a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, operan en al menos tres municipios del sur del estado.

En entrevista con diversos medios, Urrutia Lozano precisó que la operación del grupo delictivo se ha detectado en Jojutla, Tlaltizapán y Tlaquiltenango. “Tenemos tres presencias en tres específicas, que es Jojutla, que es Tlaltizapán y que es Tlaquiltenango, en esos tres. Y es donde hemos tenido la gran detención de estas personas”, indicó.

El funcionario explicó que en la zona sur se ha identificado a una célula denominada “El Trébol”, derivación de la Federación Guerrerense y Morelense. “Es una derivación de la Federación Guerrerense y Morelense en la zona sur, que ahora se hacen llamar Cártel Jalisco Nueva Generación Célula El Trébol, y los hemos estado deteniendo y hemos estado informando a la población. Entonces no vemos esta situación, hay una situación ya de trabajo muy avanzado en el municipio de Emiliano Zapata”, dijo.

Respecto a un ataque a un establecimiento comercial, señaló que las investigaciones apuntan a integrantes de la Familia Michoacana. “Se identifica que las dos personas en la motocicleta son integrantes de Familia Michoacana que intentaron aprovechar esta situación y fueron a agredir a este centro de conveniencia Oxxo para calentar la zona en QTP”, declaró.

El secretario aclaró que las células del CJNG y de la Familia Michoacana se encuentran enfrentadas. “No, están enfrentados, son células que se enfrentan, que se pelean y tienen varios intentos de disputa en la zona sur”, sostuvo.

Urrutia Lozano recordó también la detención en Temixco de un presunto generador de violencia identificado como “El Abuelo”, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva. “También hay que recordar que en Temixco detuvimos a un generador de violencia con alias El Abuelo, que ya se encuentra en prisión. Lo dimos a conocer: se detuvo a finales de noviembre y se dio a conocer a principios de enero porque ya tiene varias causas penales y ya está en prisión preventiva”, explicó.

Sobre el liderazgo de la célula “El Trébol”, mencionó la posible existencia de un dirigente en Guerrero. “Tenemos alguna situación que podría ser algún líder delincuencial en el estado de Guerrero con alias Necho”, agregó.

Gobernadora asegura normalidad en Morelos

La gobernadora González Saravia afirmó que, tras los hechos violentos del domingo 22 de febrero, la entidad ha retomado la normalidad. Durante su conferencia, destacó que “este lunes, durante toda la mañana en Morelos, ya nos trasladamos a la delegación y, a partir de la tarde, se registraron algunos incidentes; se detuvo a unas personas, las cuales ya están identificadas. Por ello hacemos un llamado a la sociedad: la mesa de seguridad está siempre pendiente de todo lo que sucede en el estado”.

González Saravia resaltó que todas las escuelas y el transporte público funcionaron con normalidad y que las actividades comerciales y gubernamentales se reanudaron de manera inmediata. Además, recordó que la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz Morelos ha sesionado de manera continua desde el domingo para coordinar acciones en toda la entidad y evaluar cualquier situación de riesgo.

El secretario de Gobierno, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, agregó que, tras la quema de al menos cinco tiendas de conveniencia en Temixco, Jiutepec, Yecapixtla y Miacatlán, se estableció contacto con los directivos de la empresa afectada y con representantes de cámaras empresariales para informar sobre la estabilidad actual en el estado. También indicó que se analizará la posibilidad de brindar apoyo a las personas cuyos vehículos resultaron dañados mediante la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas.

Fiscal informa sobre detenciones e investigaciones

Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía General del Estado, informó que se han detenido seis personas y se han abierto siete carpetas de investigación por los hechos violentos. “De las periciales, en todos los casos, y sí, por la quema de otro vehículo, también se abrió otra carpeta. ¿Y estos dos detenidos? Sí son seis en total, y la de la federación, que serían siete. ¿Y el caso de los detenidos? Detenidos son del Banco Federal, en el caso del Banco del Bienestar, en Mazatepec”, explicó.

El fiscal destacó que las investigaciones sobre la posible presencia del Cártel Jalisco continúan y que todos los eventos se analizan de manera coordinada en la Mesa de Seguridad. Además, señaló que se mantiene vigilancia extrema en todo el estado con presencia de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad Pública estatal e incluso la Marina, para garantizar la seguridad de la población.