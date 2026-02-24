Desde EU, García Cabeza de Vaca critica fallo de la SCJN en su contra

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- Desde su residencia en Estados Unidos, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca reaccionó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este martes le retiró el último amparo que impedía ejecutar la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En un video difundido en su cuenta de X, el exmandatario cuestionó la decisión del máximo tribunal y la vinculó con la reforma al Poder Judicial.

"El día de hoy vemos las consecuencias de lo que muchos advertimos con la reforma al Poder Judicial. Cuando se pierde la autonomía, la justicia pasa de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de la persecución política que responde a los intereses del poder. La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial", afirmó.

Durante la sesión de este martes 24 de febrero y tras un debate intenso, los nueve ministros votaron por unanimidad para revocar la protección legal que frenaba su captura. Con esta determinación, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá reactivar la orden de aprehensión en su contra. El exgobernador reside en Estados Unidos desde finales de septiembre de 2022.

Una vez que la Corte notifique la resolución del amparo en revisión 435/2025 al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, la FGR podrá ejecutar la orden y solicitar, en su caso, la colaboración del gobierno estadunidense.

En la carpeta de investigación vigente también se indaga a su madre, María de Lourdes, a su esposa, Mariana Gómez Leal, a su hermano, José Manuel, y a dos personas más.

En su mensaje, García Cabeza de Vaca acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de haber ordenado la persecución en su contra.

"Hoy es más que evidente que el huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas políticas de Morena y también para sellar un pacto con el crimen organizado", sostuvo.

Asimismo, descartó regresar a México para enfrentar el proceso penal y negó temer la posible colaboración de autoridades estadunidenses.

“Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria para que la justicia alcance a todos aquellos que hayan utilizado el poder para perseguir a opositores, fabricándoles delitos", enfatizó.

Américo Villarreal celebra revocación de amparo a Cabeza de Vaca

El actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, manifestó su respaldo a la resolución de la Suprema Corte.

Al ser cuestionado sobre el tema, el titular del Ejecutivo estatal señaló que su administración se mantenía atenta al fallo emitido por el máximo tribunal del país y consideró que la determinación representa un paso firme dentro del sistema judicial mexicano.

“Qué bueno, estábamos pendientes de que se diera esta convocatoria a través de la Suprema Corte de Justicia y ahora que se confirma, es una condición que nos alienta a saber que las decisiones se están tomando apegadas a los intereses del pueblo de México y de Tamaulipas”, expresó.

Villarreal Anaya sostuvo que esta decisión fortalece la credibilidad en las instituciones y en la nueva integración del sistema de justicia, al permitir que las resoluciones se orienten al interés colectivo.

“Llegará la justicia para el Estado de Tamaulipas, para la población. Así lo esperamos”, concluyó el gobernador, al referirse a la continuidad del proceso legal tras la revocación del amparo.