Dos ataques armados en menos de 24 horas dejan dos muertos en Tabasco. Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Dos ataques armados ocurridos en menos de 24 horas en el municipio de Centro, que comprende a la capital Villahermosa, dejaron un saldo de dos personas muertas y dos más lesionadas; entre las víctimas se encuentra una mujer asesinada a balazos frente a su casa, en la colonia Gaviotas Norte.

El atentado contra la mujer y un hombre ocurrió la tarde de este martes sobre el malecón Leandro Rovirosa Wade, a la altura de la planta potabilizadora, donde sujetos armados abrieron fuego contra ambos; ella murió en el lugar, y él resultó herido.

Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, mientras que el lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) inició las investigaciones, y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El segundo ataque armado del día ocurrió en la ranchería Estancia Vieja, sobre la carretera a Luis Gil Pérez, también en Centro, donde una persona fue ejecutada y otra más resultó lesionada.

Con estos hechos, Tabasco mantiene una racha de violencia contra las mujeres, luego de que en los primeros días de enero se documentaran al menos cuatro feminicidios en el estado, la mayoría en el municipio de Macuspana.

Autoridades estatales informaron que se iniciaron las investigaciones para esclarecer ambos ataques.