Dos niñas haitianas fallecieron tras caer en fosa séptica en albergue del DIF-Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Una fosa séptica se convirtió en la tumba de dos niñas haitianas de escasos seis años de edad por negligencia en el Centro de Asistencia Social “Casa Pato” del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Oaxaca), espacio dedicado a brindar atención a núcleos familiares en contexto de movilidad humana (migrantes).

Por esta tragedia, fueron destituidas?la?directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco y la Coordinadora General de Albergues del DIF Oaxaca, Cristina Ramírez Vargas.

La Fiscalía General de Oaxaca confirmó la muerte de las dos niñas de origen haitiano ocurrido la mañana de este martes 24 de febrero en las instalaciones de la Casa Hogar “Pato”, un centro de tránsito perteneciente al Sistema DIF Estatal.

Y adelantó que dos personas (sin especificar si son las servidoras públicas destituidas) quedaron a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades y fortalecer el curso de las investigaciones, garantizando objetividad, transparencia, legalidad y pleno respeto al debido proceso por el fallecimiento de las dos niñas haitianas en casa de tránsito y se brinda acompañamiento integral a familia de víctimas del DIF.

Como parte de las investigaciones, desde que la institución tuvo conocimiento del caso, activó los protocolos especializados y conformó un equipo multidisciplinario integrado de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, debido a la naturaleza de los hechos, que requieren una intervención integral con perspectiva de género, infancia y adolescencia.

De acuerdo con los datos emanados de los trabajos iniciales, las menores de edad estaban albergadas -junto con su madre- en el centro de transición: las niñas estaban jugando en inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del centro de acogida, lugar en el que posteriormente fueron localizadas sin vida.

La institución procuradora de justicia ya cuenta con la información suficiente para establecer las primeras hipótesis legales del caso, trabajos que se llevan a cabo con perspectiva de género y enfoque especializado en niñez, privilegiando el interés superior de la infancia y la máxima protección.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y evitar cualquier forma de impunidad, por ello, el equipo que encabeza las investigaciones trabaja los elementos de prueba bajo criterios científicos, técnicos y objetivos, a fin de construir una teoría sólida del caso para fincar responsabilidades en torno a lo ocurrido.

Mientras que el gobierno del estado emitió un comunicado donde se informa que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara anunció que separó del cargo a la directora general del Sistema DIF Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, así como de la coordinadora general de Albergues y la directora de este espacio.

“Hoy lamentamos profundamente lo ocurrido en el albergue Casa Pato. Expreso mis condolencias y solidaridad con la madre y su familia. En momentos como este, lo primero es la dignidad de las personas y el respeto absoluto”, señaló vía X.

A su vez, la titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, Yarib Hernández García detalló que, desde el primer momento, se activaron los protocolos de búsqueda y se dio aviso a las autoridades competentes.

Explicó que al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y elementos de seguridad, quienes efectuaron las labores para recuperar los cuerpos.

“Como institución, asumimos la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido, colaborar plenamente con la Fiscalía y revisar de manera integral las condiciones de infraestructura de todos los centros asistenciales del estado”, recalcó.

De manera simultánea, la titular de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López informó sobre la apertura de un proceso administrativo para aplicar sanciones en caso de ser necesario.

El Centro de Asistencia Social “Casa Pato”, tiene como finalidad darle asistencia y asilo a niñas, niños y adolescentes inmigrantes.