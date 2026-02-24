Evacúan reporteros por amenaza de ataque en la XV Zona Militar tras ceremonia por Día de la Bandera

GUADALAJARA, Jal., (apro) .- Al finalizar el acto de la ceremonia conmemorativa por el día de la bandera, que se realizó en explanada del 14/o. Batallón de Infantería en la XV Zona Militar, Zapopan, Jalisco, los últimos reporteros que estaban en el lugar fueron evacuados con prisas por una alerta de seguridad de amenaza de ataque a la base militar.

Tras estos hechos, la seguridad del lugar fue reforzada con un vehículo militar blindado en la puerta del ingreso principal de la XV Zona Militar, desde el cual se pedía con un megáfono “por su seguridad aléjese del lugar”. Además, los militares pedían a vehículos y peatones que no permanecieran en el punto ni unos minutos.

Otros militares se apostaron para vigilar desde las zonas altas de la base aérea, con sus armas largas para disparar.

En la zona de La Mojonera, las tiendas de conveniencia de la cadena Oxxo y otros negocios cerraron sus puertas; y las empleadas fueron trasladadas a sus domicilios en vehículos de la empresa.

Mientas la zona también fue vigilada por helicópteros y las vialidades y calles del área fueron parrilladas por un convoy de vehículos militares, así como por patrullas de la Policía Estatal y de la Comisaría de Zapopan.

Ataques recientes en Jalisco

La jornada violenta de las últimas 24 horas se extendió de manera simultánea e intermitente en distintas regiones de Jalisco, con bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a comercios y afectaciones al transporte público que se mantuvieron cierres activos hasta este martes.

En Villa Purificación, El Grullo, Autlán de Navarro, Tepatitlán y Tala se reportaron bloqueos con vehículos incendiados y cierres de vialidades.

El comisario de Seguridad Pública de Autlán de Navarro, José Daniel Rentería Barragán, confirmó el cierre del tramo Autlán-Casimiro Castillo, a la altura de El Zapotillo, así como bloqueos en los caminos Autlán-Villa Purificación y Autlán-El Grullo.

Además, el municipio permaneció prácticamente paralizado, con accesos obstruidos también en la carretera hacia Barra de Navidad.

En Tala, sujetos incendiaron una tienda departamental, un camión de carga y una pipa en la entrada del poblado de San Juan de los Arcos. También se reportó la quema de gasolineras en los accesos al municipio.

En la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno, a la altura de la caseta de Tepatitlán, dos tráileres fueron incendiados alrededor de las 10:00 horas, lo que bloqueó la circulación durante varias horas.

Aunque el tramo fue reabierto, este martes opera bajo vigilancia reforzada. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó afectaciones en la vía Zapotlanejo-Lagos de Moreno.

En el kilómetro 39, en los límites de El Arenal y Amatitán, personal de la Policía Regional localizó un tractocamión y dos vehículos compactos calcinados.

La violencia alcanzó también la Zona Metropolitana de Guadalajara. En Guadalajara se registraron “quemas relámpago” de vehículos en colonias como Oblatos y Mezquitán Country.

En Tonalá, vecinos difundieron videos de automóviles incendiados en calles secundarias, mientras que en Zapopan se reportó un ataque vandálico contra una sucursal de la cadena Oxxo, donde se intentó provocar un incendio.

La infraestructura del transporte también resultó afectada. En Juanacatlán, hombres armados interceptaron e incendiaron tres camiones del transporte urbano durante la noche del lunes.

En la región Costa, sobre la carretera federal 200, cerca de la comunidad de El Aguacate, en Cihuatlán, se reportó la quema de vehículos particulares para obstruir el paso hacia Puerto Vallarta y Manzanillo.

Autoridades locales informaron que permanecen al menos ocho cierres activos o parciales en distintas vialidades, principalmente por labores de retiro de unidades calcinadas, escombros y peritajes. Los hechos generaron interrupciones prolongadas en la circulación y un despliegue de corporaciones estatales y federales en las zonas afectadas.