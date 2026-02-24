Habitantes de San Agustín Amatengo raptan a su alcaldesa en pleno Congreso de Oaxaca (Video)

Italivy Sarahí Juárez Ramírez, presidenta municipal de San Agustín Amatengo, al ser obligada a subir a una ambulancia. Foto: Tomada de video

OAXACA, Oax. (apro).- Habitantes de San Agustín Amatengo raptaron a la alcaldesa de ese municipio, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, en pleno Congreso de Oaxaca, luego de que legisladores rechazaron destituirla por presuntos actos de corrupción. Poco después fue rescatada por fuerzas estatales.

De acuerdo con información del gobierno de Oaxaca, alrededor de 80 habitantes de San Agustín Amatengo se manifestaron en las instalaciones del Congreso del Estado mientras se discutía el caso de la presidenta municipal.

Durante la movilización, el grupo inconforme bloqueó los accesos al recinto legislativo en San Raymundo Jalpan.

?????OAXAQUEÑOS SECUESTRAN A PRESIDENTA MUNICIPAL DEL PT... ¡DESDE EL CONGRESO LOCAL!



Habitantes de San Agustín Amatengo retuvieron por la fuerza a su presidenta municipal, Italivi Sarahí Juárez Ramírez, del PT.



La edil estaba en el Congreso de Oaxaca, en San Raymundo Jalpan.… pic.twitter.com/1zrP6cQ6rT — Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) February 25, 2026

Al enterarse de que el Congreso respaldó a Italivy Sarahí, ingresaron violentamente para llevársela a la fuerza; ella corrió y buscó resguardarse, sin conseguirlo, y fue alcanzada y obligada a subir a la ambulancia de su comunidad.

#Oaxaca | ¡Se mancharon! ?? Iracundos, pobladores de San Agustín Amatengo, raptaron a su Presidenta Municipal, quien hoy fue sometida en el Congreso del Estado de Oaxaca, a la revocación de mandato.



El fallo no fue el que esperaban los pobladores y decidieron ejercer acciones… pic.twitter.com/vj5IDYHYU7 — Epicentro Noticias Oaxaca (@EpicentroOaxaca) February 24, 2026

Los inconformes se enfilaron rumbo a su comunidad, pero cuando iban por el municipio de Zaachila se activaron los protocolos de atención y seguimiento correspondientes.

La Policía Vial Estatal logró alcanzar el vehículo en el que era trasladada la alcaldesa en las inmediaciones del municipio de Zaachila.

Según el gobierno de Oaxaca, la coordinación entre la Policía Estatal y el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i) permitió concretar su rescate sin que resultara lesionada.

Trascendió que en el operativo fueron detenidas cinco personas, entre ellas el conductor de la ambulancia.