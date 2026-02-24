Hallan a seis personas ejecutadas en Huehuetlán El Grande, Puebla

Fiscalía General del Estado de Puebla. Foto: Facebook: Fiscalía General del Estado de Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- La Fiscalía General del Estado informó que esta mañana hallaron los cuerpos sin vida y con signos de violencia de seis personas: cuatro hombres y dos mujeres, en Huehuetlán El Grande, municipio ubicado en la región central de Puebla

En un comunicado, señala que pobladores dieron aviso a las autoridades y que al acudirá al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que todos cadáveres presentaban impactos de arma de fuego, por lo cual se solicitó el apoyo de la policía estatal para resguardar la zona.

De acuerdo a testimonios de los pobladores, los cuerpos ejecutados fueron encontrados en un cerro en la localidad de San Nicolás Huajuapan, de ese municipio que es colindante con Puebla capital, y presentaban huellas de extrema violencia, así como el llamado “tiro de gracia”.

La fiscalía no reportó información alguna sobre la identidad de estas personas, sólo detalló que en el lugar fueron localizados indicios balísticos.

El gobernador Alejandro Armenta Mier indicó que ya informó de estos hechos a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a la secretaría de Gobernación a nivel federal.

Indicó que en esa zona donde fueron encontrados los cuerpos no se habían cometido incidentes durante su gobierno.

“Es una zona despoblada, es un cerro, y se estima que allí se llevaron a cabo, que es una ejecución y también se estima que tiene que ver con DO, delincuencia organizada, entonces son temas que se atienden en los niveles que corresponden, estamos plenamente coordinados con las fiscalías, con gobernación federal y la secretaría de seguridad federal”, declaró el mandatario.