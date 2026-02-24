Pago por servicio social en Edomex: quiénes pueden acceder al apoyo económico

El Servicio Social Comunitario para el Bienestar opera en los 125 municipios mexiquenses con supervisión oficial.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Estado de México implementó un esquema que otorga apoyo económico a estudiantes que realicen su servicio social en programas comunitarios autorizados. La medida opera a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), conforme a información publicada en su portal oficial.

El programa denominado Servicio Social Comunitario para el Bienestar establece la entrega de un estímulo económico mensual a estudiantes de nivel medio superior técnico, técnico superior universitario y licenciatura que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

De acuerdo con la información oficial, los montos mensuales son los siguientes:

900 pesos para estudiantes de nivel medio superior técnico.

1,000 pesos para nivel técnico superior universitario.

1,100 pesos para nivel licenciatura.

El apoyo se entrega durante el periodo autorizado para la prestación del servicio social y está sujeto a disponibilidad presupuestal y validación del cumplimiento de actividades.

Requisitos para recibir dinero por el servicio social en el Estado de México

La SECTI señala que las y los estudiantes interesados deben cumplir con condiciones específicas para acceder al estímulo económico.

Entre los requisitos oficiales se encuentran:

Estar inscritos en una institución pública con reconocimiento oficial en el Estado de México.

Haber acreditado al menos 50% del plan de estudios correspondiente.

Radicar en el municipio donde se realizará el servicio social.

Registrarse en el programa conforme al procedimiento indicado por la institución educativa.

Cumplir con las actividades asignadas dentro de proyectos de desarrollo comunitario.

El servicio social continúa siendo un requisito obligatorio para la obtención del título o certificado, conforme al Reglamento del Servicio Social del Estado de México. El apoyo económico no sustituye esta obligación académica.

Las autoridades estatales indican que el registro debe realizarse mediante la institución educativa de origen, que funge como enlace ante la dependencia estatal.

Servicio Social Comunitario para el Bienestar: en qué consiste el programa

El programa opera en los 125 municipios del Estado de México y vincula a estudiantes con proyectos orientados al desarrollo comunitario.

Las actividades pueden incluir:

Participación en jornadas comunitarias.

Apoyo en programas sociales municipales.

Actividades de orientación y acompañamiento en comunidades.

Colaboración en proyectos institucionales de impacto social.

Cada institución educativa valida que las actividades correspondan al perfil académico del estudiante. La dependencia estatal supervisa el cumplimiento de horas y tareas asignadas.

La información publicada por la Secretaría de Educación estatal establece que el servicio social es una actividad temporal y formativa. El estímulo económico funciona como un apoyo durante el periodo de prestación.

Cómo registrarse al programa de servicio social con apoyo económico en Edomex

El proceso inicia en la institución educativa donde estudia la persona interesada. El plantel informa sobre la apertura de registro y canaliza la documentación ante la autoridad estatal.

Entre los documentos solicitados pueden incluirse:

Constancia de estudios vigente.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio.

Documentación que acredite el avance académico requerido.

Una vez validado el cumplimiento de requisitos, el estudiante se incorpora al programa asignado en su municipio. Al finalizar el periodo autorizado, deberá presentar constancia de terminación y reporte de actividades para concluir el trámite.

La SECTI publica información actualizada sobre servicio social y convocatorias en su portal oficial, donde también se detallan lineamientos y características del programa.

Qué cambia con el nuevo esquema de apoyo económico

Antes de la implementación del Servicio Social Comunitario para el Bienestar, el servicio social en el Estado de México se realizaba como requisito académico sin un esquema general de estímulo económico estatal.

Con este programa, el gobierno estatal establece un apoyo mensual específico para estudiantes que participen en proyectos comunitarios autorizados.

La autoridad educativa precisa que el estímulo no genera relación laboral ni prestaciones, ya que el carácter del servicio social continúa siendo académico.

Las convocatorias pueden abrirse por periodos determinados y están sujetas a disponibilidad presupuestal. Las instituciones educativas notifican a su comunidad estudiantil sobre fechas y procedimientos internos.